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Цветок выходит по 56 рублей: где купить дешевые тюльпаны в Новосибирске — обзор с фото

Сэкономить получится, только если вас устроят низкорослые цветы

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Тюльпаны в магазинах можно купить двух видов. Высокорослые и низкорослые сорта. Первые намного дороже

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В первый месяц весны у новосибирцев добавляется хлопот — нужно найти хороший букет тюльпанов и не разориться на покупке. В цветочных салонах один цветок обойдется в 100–280 рублей. Но нужно понимать, что это высокорослые (крупные) сорта. В супермаркетах букетики намного дешевле, но и цветы мельче. Мы прогулялись по магазинам, чтобы найти самые дешевые варианты.

В «Пятерочку» завезли не только тюльпаны, но и розы. Только купить их можно в букетах. Тюльпаны — по 25 штук за 1599,99 рубля, то есть по 63,99 рубля за штуку.

В «Пятерочке» можно купить на праздник не только тюльпаны

В «Пятерочке» можно купить на праздник не только тюльпаны

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В «Ярче» тюльпаны удалось найти только в каталоге. Так, букет из 5 цветов обойдется в 299,99 рубля. Это по 59,99 рубля за один тюльпан. В «Ленте» можно заказать несколько вариантов. Букет из 5 цветов стоит 279,99 рубля — по 55,99 за тюльпан. Предложение с 11 цветами выходит дороже. А с 25 тюльпанами за 1399 рублей выйдет, что цветок стоит по 55,96 рубля.

В «Ярче» и «Ленте» тоже есть букетики в продаже

В «Ярче» и «Ленте» тоже есть букетики в продаже

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В «Монетке» можно купить небольшие букетики из 5 цветов за 289 рублей. То есть по 57,8 рубля за цветок.

В «Монетке» до заветного букетика придется дотянуться

В «Монетке» до заветного букетика придется дотянуться

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Даже в «Добрянке», где цены на продукты обычно очень удивляют, тюльпаны можно купить дешевле, чем в цветочных салонах. Так, 25 штук низкорослых цветов обойдутся в 1999 рублей, по 79,96 рубля. А 25 штук высокорослых цветов стоят 2599 рубля, то есть по 103,96 за штуку.

Букеты поставили в снег, чтобы бокал (бутон) цветка не раскрывался

Букеты поставили в снег, чтобы бокал (бутон) цветка не раскрывался

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Ранее стало известно, что у крупного российского дистрибьютора украли 1,5 тонны роз, тюльпанов и других цветов, которые везли для продажи к 8 Марта. Пострадали и магазины в Новосибирске.

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