Цветок выходит по 56 рублей: где купить дешевые тюльпаны в Новосибирске — обзор с фото

В первый месяц весны у новосибирцев добавляется хлопот — нужно найти хороший букет тюльпанов и не разориться на покупке. В цветочных салонах один цветок обойдется в 100–280 рублей. Но нужно понимать, что это высокорослые (крупные) сорта. В супермаркетах букетики намного дешевле, но и цветы мельче. Мы прогулялись по магазинам, чтобы найти самые дешевые варианты.