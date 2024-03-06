Цветок выходит по 56 рублей: где купить дешевые тюльпаны в Новосибирске — обзор с фото

В первый месяц весны у новосибирцев добавляется хлопот — нужно найти хороший букет тюльпанов и не разориться на покупке. В цветочных салонах один цветок обойдется в 100–280 рублей. Но нужно понимать, что это высокорослые (крупные) сорта. В супермаркетах букетики намного дешевле, но и цветы мельче. Мы прогулялись по магазинам, чтобы найти самые дешевые варианты.
В «Пятерочку» завезли не только тюльпаны, но и розы. Только купить их можно в букетах. Тюльпаны — по 25 штук за 1599,99 рубля, то есть по 63,99 рубля за штуку.
В «Ярче» тюльпаны удалось найти только в каталоге. Так, букет из 5 цветов обойдется в 299,99 рубля. Это по 59,99 рубля за один тюльпан. В «Ленте» можно заказать несколько вариантов. Букет из 5 цветов стоит 279,99 рубля — по 55,99 за тюльпан. Предложение с 11 цветами выходит дороже. А с 25 тюльпанами за 1399 рублей выйдет, что цветок стоит по 55,96 рубля.
В «Монетке» можно купить небольшие букетики из 5 цветов за 289 рублей. То есть по 57,8 рубля за цветок.
Даже в «Добрянке», где цены на продукты обычно очень удивляют, тюльпаны можно купить дешевле, чем в цветочных салонах. Так, 25 штук низкорослых цветов обойдутся в 1999 рублей, по 79,96 рубля. А 25 штук высокорослых цветов стоят 2599 рубля, то есть по 103,96 за штуку.
Ранее стало известно, что у крупного российского дистрибьютора украли 1,5 тонны роз, тюльпанов и других цветов, которые везли для продажи к