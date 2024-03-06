Новосибирцу через суд запретили посещать областную библиотеку — читатель год пел песни и матерился

Новосибирский областной суд запретил местному жителю посещать Новосибирскую государственную областную научную библиотеку (НГОНБ). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Суд установил, что читатель Борис М. был постоянным посетителем областной библиотеки, но регулярно нарушал правила пребывания в ней. Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь НГОНБ Ирина Паина, мужчина вел себя вызывающе с сотрудниками и посетителями более года.
— Он пел песни, отвлекал разговорами посетителей, мешал деятельности сотрудников библиотеки, матерился. Мы с ним неоднократно разговаривали, просили соблюдать правила пользования библиотекой. Он был предупрежден, что мы может лишить его права пользования библиотекой. В феврале 2023 года мы издали приказ и запретили ему пользоваться нашими услугами. Это возрастной мужчина, почему он так себя вел — не объяснял. Это продолжалось очень года, больше года точно. Каждый раз говорил нам, что всё понял, но потом снова начиналось, — отметила Паина.
С решением администрации о запрете на посещение НГОНБ Борис М. не согласился и подал иск в Центральный районный суд, чтобы восстановить права читателя. Суд встал на сторону НГОНБ, новосибирец подал апелляцию на решение уже в областной суд.
— Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, не нашла оснований для ее удовлетворения и оставила решение Центрального районного суда Новосибирска без изменения, — говорится в сообщении суда.
Ранее НГС рассказал историю кота Маркиза, которого «уволили» из библиотеки № 248–1 в Строгино. Причиной стала жалоба одного из посетителей.