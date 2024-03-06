Новосибирцу через суд запретили посещать областную библиотеку — читатель год пел песни и матерился

— Он пел песни, отвлекал разговорами посетителей, мешал деятельности сотрудников библиотеки, матерился. Мы с ним неоднократно разговаривали, просили соблюдать правила пользования библиотекой. Он был предупрежден, что мы может лишить его права пользования библиотекой. В феврале 2023 года мы издали приказ и запретили ему пользоваться нашими услугами. Это возрастной мужчина, почему он так себя вел — не объяснял. Это продолжалось очень года, больше года точно. Каждый раз говорил нам, что всё понял, но потом снова начиналось, — отметила Паина.

