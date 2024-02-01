«Важный сотрудник в белых носочках». История кота Маркиза, которого «уволили» из библиотеки после жалобы посетителя

На северо-западе Москвы развернулась настоящая кошачья драма. Несколько дней назад из библиотеки
Маркиза временно приютила заведующая библиотекой Елена Акинова. Она рассказала нашим коллегам из MSK1.RU, что у кота стресс — он привык находиться среди людей, а теперь ему приходится оставаться одному дома, когда хозяйка уходит на работу.
— Он появился у нас восемь с половиной лет назад. Мы Маркушу спасли, потому что одному из наших читателей он был просто не нужен, а он был совсем еще маленький котеночек. И мы сказали, что мы его забираем себе жить в библиотеку, — рассказала MSK1.RU Елена.
Имя коту тоже выбрали в библиотеке. Ему сделали все необходимые прививки, научили культурно себя вести. По словам посетителей, Маркиз никогда не мешал им наслаждаться чтением и вообще был главным украшением читальни.
— Лучшая библиотека Москвы, в которой работает один важный сотрудник в белых носочках и с галстуком. Такой мышино-крысиный да родной. Гладить себя не дает, слишком важный. Надо его министром сделать, — такой отзыв написал посетитель Илья в «Яндекс.Картах».
— У них самый шикарный кот в библиотеке! Большой, черный. Вылитый кот Бегемот, — отметила Виктория.
Жалобу на присутствие кота написал постоянный посетитель библиотеки. По словам сотрудников, он приходит в читальню каждый день вместе с ноутбуком и постоянно конфликтует с работниками, а последние два года регулярно пишет жалобы.
По его мнению, Маркиз «создает неблагоприятную эпидемиологическую обстановку». В итоге дирекция библиотеки распорядилась избавиться от животного.
Теперь местные собирают подписи, чтобы вернуть кота обратно.
— Кот является талисманом этой библиотеки и никому никогда не мешал!
— Изюминкой именно этой библиотеки был кот Маркиз. Добрый, невозможно красивый. Верните кота! — указывают они в заявлениях.
О том, что кота нужно вернуть в библиотеку, высказался и депутат Мосгордумы Александр Козлов. Он напомнил, что в знаменитом на весь мир Эрмитаже проживает около 50 питомцев, и коты привлекают еще больше посетителей.
Гендиректор Объединения культурных центров СЗАО Сергей Конахевич сообщил, что работает над вопросом возвращения Маркиза в библиотеку. Сейчас руководство пытается выяснить, каким образом оформляют животных в других учреждениях.
Ранее мы рассказывали о том, что проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила на мороз кота, который ехал по билету с хозяином. На протяжении девяти дней его искали волонтеры, но нашли в Кирове мертвым.
Скорбящий хозяин пообещал наказать виновных, а общественность призвала отстранить от работы сотрудницу РЖД. Петиция с требованием ее уволить за день набрала более 300 тысяч подписей.
Также MSK1.RU писал о псе Филе, который всю жизнь прожил в детском саду в Химках. По распоряжению главы Химок Дмитрия Волошина, пса увезли из детского сада. Родители воспитанников вышли на пикет с просьбой вернуть его, и история закончилась хорошо.