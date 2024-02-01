«Важный сотрудник в белых носочках». История кота Маркиза, которого «уволили» из библиотеки после жалобы посетителя

Имя коту тоже выбрали в библиотеке. Ему сделали все необходимые прививки, научили культурно себя вести. По словам посетителей, Маркиз никогда не мешал им наслаждаться чтением и вообще был главным украшением читальни.



— Лучшая библиотека Москвы, в которой работает один важный сотрудник в белых носочках и с галстуком. Такой мышино-крысиный да родной. Гладить себя не дает, слишком важный. Надо его министром сделать, — такой отзыв написал посетитель Илья в «Яндекс.Картах».



— У них самый шикарный кот в библиотеке! Большой, черный. Вылитый кот Бегемот, — отметила Виктория.