Новосибирские подростки повторяют тренд из TikTok и чиркают полы в школах — на это обратила внимание Мизулина

Как оказалась, нашумевший тренд и не настолько новый, и не настолько популярный. Как рассказала НГС Анна, мать одной из учениц, подобные следы школьники оставляли и раньше. По ее словам, в лицее, где учится ее дочь, таких следов нет.



— Сомневаюсь, что речь идет о каком-то тренде: подошвами обуви по полу и стенам школьники чиркали всегда. Я застала эту практику до появления не только TikTok, но и смартфонов. У нас в классе такой проблемы либо нет, либо она не имеет массового характера: в родительском чате обсуждение не поднималось ни разу, — отметила Анна, мать ученицы гимназии № 4 .

