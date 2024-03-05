Новосибирские подростки повторяют тренд из TikTok и чиркают полы в школах — на это обратила внимание Мизулина

Среди школьников распространяется новый тренд из TikTok — чиркать своей обувью полы в школе. Всё началось с видео, на котором подросток под песню «Со мной воюет сатана» проводит полоску от обуви на полу.
Как рассказала НГС ученица одной из школ Железнодорожного района Виктория, в их учебном заведении некоторые ребята также начали повторять этот тренд.
— У нас в коридоре кто-то оставил такие следы от обуви. Но их быстро убрали, на следующий день с нами поговорила классный руководитель и попросила так не делать. Иногда такие черточки появляются, но их немного, — рассказала девочка.
Как оказалась, нашумевший тренд и не настолько новый, и не настолько популярный. Как рассказала НГС Анна, мать одной из учениц, подобные следы школьники оставляли и раньше. По ее словам, в лицее, где учится ее дочь, таких следов нет.
— Сомневаюсь, что речь идет о каком-то тренде: подошвами обуви по полу и стенам школьники чиркали всегда. Я застала эту практику до появления не только TikTok, но и смартфонов. У нас в классе такой проблемы либо нет, либо она не имеет массового характера: в родительском чате обсуждение не поднималось ни разу, — отметила Анна, мать ученицы гимназии
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале также прокомментировала этот «хулиганский» тренд.
— Ребята, в TikTok новый хулиганский тренд с полосками от обуви на полу. Я это не поддерживаю. Если вы сделали такую полоску, попробуйте просто взять тряпку в руки и отмыть. Посмотрите, что будет, подумайте о той милой женщине, которая убирается в вашей школе и старается наводить чистоту. Это ведь тяжелый физический труд, — отмечала Екатерина Мизулина.
Ранее в одной из школ детям задали на дом интересную задачку: попробовать взломать банковскую карту родителей с помощью алгоритма «Луна». Если быть точнее, требуется найти последнюю, или контрольную, цифру номера карты, зная остальные.