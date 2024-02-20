Школьникам задали на дом необычную задачку — взломать банковскую карту родителей. Что это значит, и что говорят эксперты по безопасности

В конце прошлого года в 18-й школе Екатеринбурга изменили систему подсчета оценок за четверть. Теперь, чтобы получить пятерку, детям придется попотеть: у потенциального отличника средний балл по предмету должен быть не ниже 4,7. И это не единственное странное нововведение — до этого в гимназии № 155 перешли на средневзвешенную систему оценок: все задания учителя оценивают в баллах, которые потом пересчитывают в привычные всем пятерки и тройки.