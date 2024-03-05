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Происшествия

В Белгородской области атакована нефтебаза. Объявлена ракетная опасность

Из-за взрыва загорелись два резервуара

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Пострадавших в результате атаки нет, сообщил Вячеслав Гладков

Беспилотник атаковал Губкинскую нефтебазу в Белгородской области. В результате загорелся один из резервуаров. О ЧП сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет, — написал губернатор Белгородской области у себя в телеграм-канале. — Оперативные и аварийные службы работают на месте.

Кроме того региональное ГУ МЧС предупредило местных жителей о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах.

— Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении ведомства.

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Атака Дроны Вячеслав Гладков Белгородская область Пожар ЧП
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