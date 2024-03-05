«Родители ушли в магазин и заперли веранду»: в Сибири в огне погибли 12-летняя девочка и ее годовалый брат

На Алтае в пожаре погибли двое детей — 12-летняя девочка и ее годовалый брат. Трагедия произошла 4 марта около 21:16. Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, по системе 112 поступило сообщение о пожаре в доме по улице Пляжной в селе Турочак Турочакского района Республики Алтай.
— Предполагается, что в пожаре погибли 12-летняя сестра и годовалый сын хозяйки домовладения, — говорится в сообщении следователей. — Родители ушли в магазин, оставив детей в доме одних без присмотра, закрыв входную дверь веранды на замок. При возникновении возгорания дети не смогли самостоятельно выбраться из дома.
Тела детей нашли на веранде дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
В середине января в частном доме, расположенном в Ордынском районе Новосибирской области, случился пожар, в нем погибли женщина и 2 маленьких ребенка.