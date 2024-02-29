Никого не нашли: водитель и пострадавший уехали с места ДТП в Новосибирске

В Новосибирске сообщили о сбитом автомобилем мужчине на Вокзальной магистрали. Информация об аварии появилась в сообществе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Очевидцы в паблике сообщили, что авария произошла около 19 часов в четверг, 29 февраля, у дома №16 на Вокзальной магистрали. Водитель кроссовера Chery Tiggo 8 Pro сбил мужчину, который, по предварительным данным, перебегал оживленную дорогу в неположенном месте.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что экипаж ДПС прибыл на место дорожного происшествия, но не обнаружил ни автомобиля, ни пострадавшего мужчину. Теперь обоих будут искать для установления точных обстоятельств аварии.
Ранее в Новосибирске опубликовали видео неудачных маневров водителя кроссовера Hyundai Creta. Девушка протаранила несколько автомобилей на парковке.