У самолета рейса Новосибирск — Норильск ветром чуть не оторвало входную дверь

Самолет из Новосибирска едва не лишился двери после посадки в Норильске. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Авиаторщина».



По данным канала, инцидент произошел в минувший понедельник, 26 февраля, с самолетом Boeing 737 авиакомпании NordStar, который выполнял рейс в Норильск. Борт после приземления и руления на место стоянки ожидал подгонку трапа. В момент открытия входной двери подул сильный ветер, что привело к повреждению гидравлического демпфера воздушного судна.

