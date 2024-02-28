У самолета рейса Новосибирск — Норильск ветром чуть не оторвало входную дверь

Самолет из Новосибирска едва не лишился двери после посадки в Норильске. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Авиаторщина».
По данным канала, инцидент произошел в минувший понедельник, 26 февраля, с самолетом Boeing 737 авиакомпании NordStar, который выполнял рейс в Норильск. Борт после приземления и руления на место стоянки ожидал подгонку трапа. В момент открытия входной двери подул сильный ветер, что привело к повреждению гидравлического демпфера воздушного судна.
Борт, по данным канала, временно отстранили от полетов, с ним провели ремонтные работы. Уже на следующий день самолет вновь был допущен для использования.
Корреспондент НГС направил официальный запрос в авиакомпанию Nordstar, чтобы узнать подробности авиационного происшествия. На момент написания новости ответ не поступил.
Ранее самолет, который летел в Новосибирск из Владивостока, экстренно приземлился в Благовещенске. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одной из пассажирок.