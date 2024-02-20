«Была очень хорошим человеком с огромным сердцем»: история 23-летней Златы, которая погибла, спасая свою любимую собаку

Злата родилась в казахстанском городе Степногорске. В школьные годы девушка отлично проявляла себя в учебе и представляла родную гимназию на различных городских олимпиадах. Получив аттестат, девушка отправилась в Омск, чтобы поступать в академию МВД. Учеба давалась девушке легко. В 2020 году яркая зеленоглазая блондинка завоевала титул «Мисс Романтичность» на студенческом конкурсе красоты. А еще во время учебы в академии Злата встретила своего будущего мужа — Никиту Маскаева. Пара познакомилась в конце 2019 года, а спустя всего пять месяцев влюбленные поженились. Регистрация не была пышной — молодые люди просто расписались в загсе.



В 2022 году от укуса клеща погибла любимая собака молодоженов — далматинец Кэнди. Как рассказывал «СуперОмск», оставшиеся после лечения питомца медикаменты пара принесла в приют для животных «Омские хвостики». Сердца Златы и Никиты дрогнули, когда они увидели там далматинца Анабель, которого волонтеры нашли зимой на помойке. Так почти потерявшая веру в людей больная собака обрела любящих хозяев, а вскоре нового друга — кокер-спаниеля Джека, который появился в семье Маскаевых перед Новым годом. Ухаживать за больным далматинцем было непросто — у собаки была нарушена координация движений и заплетались лапки. Но стойкая и терпеливая Злата выходила питомца.