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«Была очень хорошим человеком с огромным сердцем»: история 23-летней Златы, которая погибла, спасая свою любимую собаку

Всю свою жизнь девушка помогала животным, что сыграло роковую роль

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Злата обожала животных — особенно собак и лошадей

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На прошлой неделе россиян потрясла гибель 23-летней выпускницы академии МВД Златы Маскаевой. Девушка попала под колеса электрички, спасая своего любимого кокер-спаниеля. Смерть Златы стала горем не только для ее близких и друзей, но и для волонтеров приюта «Омские хвостики», где Злату знали как неравнодушную и милосердную девушку, которая всегда старалась помочь животным. В память о Злате наши омские коллеги из NGS55.RU рассказывают историю ее жизни.

Злата родилась в казахстанском городе Степногорске. В школьные годы девушка отлично проявляла себя в учебе и представляла родную гимназию на различных городских олимпиадах. Получив аттестат, девушка отправилась в Омск, чтобы поступать в академию МВД. Учеба давалась девушке легко. В 2020 году яркая зеленоглазая блондинка завоевала титул «Мисс Романтичность» на студенческом конкурсе красоты. А еще во время учебы в академии Злата встретила своего будущего мужа — Никиту Маскаева. Пара познакомилась в конце 2019 года, а спустя всего пять месяцев влюбленные поженились. Регистрация не была пышной — молодые люди просто расписались в загсе.

В 2022 году от укуса клеща погибла любимая собака молодоженов — далматинец Кэнди. Как рассказывал «СуперОмск», оставшиеся после лечения питомца медикаменты пара принесла в приют для животных «Омские хвостики». Сердца Златы и Никиты дрогнули, когда они увидели там далматинца Анабель, которого волонтеры нашли зимой на помойке. Так почти потерявшая веру в людей больная собака обрела любящих хозяев, а вскоре нового друга — кокер-спаниеля Джека, который появился в семье Маскаевых перед Новым годом. Ухаживать за больным далматинцем было непросто — у собаки была нарушена координация движений и заплетались лапки. Но стойкая и терпеливая Злата выходила питомца.

Злата и Никита забрали из приюта больного далматинца по кличке Анабель. Кокер-спаниель Джек появился в семье чуть позже

Злата и Никита забрали из приюта больного далматинца по кличке Анабель. Кокер-спаниель Джек появился в семье чуть позже

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В 2023 году девушка окончила академию МВД с красным дипломом. Перед выпускным она поставила перед собой задачу во что бы то ни стало перебраться в Москву. Сказано — сделано. Близкие девушки говорят, что Злата всегда добивалась своих целей.

В сентябре того же года Злата и Никита вместе поступили в столичный медицинский колледж при РЖД. Пара поселилась в пятиэтажке рядом с учебным заведением. Само здание колледжа, что символично, тоже стоит рядом с железной дорогой. Никто тогда и не мог подумать, что это обстоятельство сыграет роковую роль в судьбе молодоженов.


В профессии полицейского Злата Маскаева довольно быстро разочаровалась и полностью переключилась на любимое дело — стала работать мастером маникюра. И в этом ремесле она вскоре зарекомендовала себя как профи. На страничке девушки на «Авито» можно найти множество благодарных отзывов от клиенток, которые хвалят ее работу.

Жизнь девушки внезапно оборвалась 8 февраля. Вечером она вместе с мужем и кокер-спаниелем Джеком прогуливались у железнодорожных путей возле платформы — совсем недалеко от колледжа и дома. Неожиданно собака сорвалась с поводка и пролезла в дыру в заборе, попав на пути. Злата побежала за Джеком, а затем обоих сбила электричка. От полученных травм и девушка, и ее собака скончались на месте.

Муж девушки Никита Маскаев никак не может отойти от произошедшего — любимая погибла у него на глазах.

— Она была очень хорошим человеком с огромным сердцем. Красивая, умная. Всегда помогала животным. Пересылала для приютов деньги, бездомным животным покупала еду, — вспоминает муж Златы.

Злату и ее любимого питомца Джека кремировали. Вторая собака семейной пары Анабель будет жить с овдовевшим супругом.

Мы приносим соболезнования родным и близким Златы Маскаевой.

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