«Случилось самое страшное — погибли люди». В одном видео показываем всё, что известно об обстреле Белгорода

Белгород то и дело находится под обстрелами — один из крупнейших произошел накануне новогодних праздников — 30 декабря 2023 года. В результате удара более сотни человек были ранены, а погибли 25 горожан, пятеро из них — дети. Смотрите также наш репортаж из села Яблоново, рядом с ним 24 января рухнул Ил-76. По версии Минобороны, на борту было 74 человека — 65 военнопленных украинцев, члены экипажа и сопровождающие.

