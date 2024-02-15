«Случилось самое страшное — погибли люди». В одном видео показываем всё, что известно об обстреле Белгорода

В четверг, 15 февраля, по Белгороду нанесли ракетный удар. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки шесть человек погибли, в том числе один ребенок, еще 17 человек получили ранения, четверо из которых дети.
В одном видео показываем всё, что известно об обстреле Белгорода.
— Случилось самое страшное — погибли люди. Мирные жители, шестеро человек, один из которых ребенок, — погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка — ею оказалась годовалая девочка Валентина, — написал в своем Telegram-канале Гладков.
Местные СМИ сообщили, что в результате атаки серьезно пострадал небольшой торговый центр — у здания вылетели окна. Также пострадали дома в частном секторе, есть прилет по стадиону одной из школ.
Минобороны сообщило, что Белгородскую область атаковали с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
— Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, — сообщили в пресс-службе Минобороны. — Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области.
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