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СрочноВодитель погиб после ДТП под Новосибирском
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Врезался в столб: автомобиль ДПС попал в аварию в центре Новосибирска

В результате ДТП никто не пострадал

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Автомобиль ДПС получил повреждения бампера.

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В центре Новосибирска в аварию попал автомобиль сотрудников ДПС. Информация об этом появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Авария, по данным канала, произошла днем в среду, 14 февраля, у здания на улице Красный проспект, 33. Канал опубликовал видео, на котором запечатлен автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маяками, который врезался в столб. Рядом с ним стоит сотрудник ведомства.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в данной аварии никто не пострадал, а автомобиль получил механические повреждения.

Напомним, ранее в Новосибирской области из-за непогоды произошло сразу два смертельных ДТП на трассах. Всю информацию о разгуле стихии НГС собирает в специальном онлайне.

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