Врезался в столб: автомобиль ДПС попал в аварию в центре Новосибирска

В центре Новосибирска в аварию попал автомобиль сотрудников ДПС. Информация об этом появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Авария, по данным канала, произошла днем в среду, 14 февраля, у здания на улице Красный проспект, 33. Канал опубликовал видео, на котором запечатлен автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маяками, который врезался в столб. Рядом с ним стоит сотрудник ведомства.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в данной аварии никто не пострадал, а автомобиль получил механические повреждения.
Напомним, ранее в Новосибирской области из-за непогоды произошло сразу два смертельных ДТП на трассах. Всю информацию о разгуле стихии НГС собирает в специальном онлайне.