Ураган накрыл Новосибирск: что происходит на трассах и в городе

С ДК им. Горького сильным ветром сорвало часть крыши. Фото публикует телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».



— Сегодня в районе 11:30 с ДК им. Горького ветром сорвало часть крыши. На данный момент она опасно колышется на ветру, — сообщается в телеграм-канале.

