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Ураган накрыл Новосибирск: что происходит на трассах и в городе

Часть дорог уже перекрыли

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В Новосибирске началась сильная метель, а порывы ветра достигают 25 м/с. Следим в режиме онлайн, что происходит сейчас в регионе, на трассах и в городе.

Александра Бруня

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14 февраля из-за ухудшения погоды в Новосибирской области перекрыли участок трассы «Иртыш». Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Движение закрыто с 947-го по 1454-й километр трассы. Ограничение продлится до 18:00. Однако в ГИБДД уточняют, что если неблагоприятная погода продолжится, то время его действия может быть увеличено.

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Александра Бруня

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С ДК им. Горького сильным ветром сорвало часть крыши. Фото публикует телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

— Сегодня в районе 11:30 с ДК им. Горького ветром сорвало часть крыши. На данный момент она опасно колышется на ветру, — сообщается в телеграм-канале.

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Александра Бруня

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— Ночью 15 февраля сохранится снег, метели, усиление ветра 18–23 м/с, местами порывы до 25 м/с и более. Похолодание. На дорогах снежные заносы, гололедица, — предупреждает «Западно-Сибирское УГМС».

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