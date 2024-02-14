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В Барнауле ветер сдул крышу со здания — видео

Пострадали несколько автомобилей

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По предварительным данным, люди не пострадали

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Сегодня, 14 февраля, в Барнауле бушует метель — сильный ветер срывает крыши с домов, передают наши коллеги из NGS22.RU.

На улице Власихинской с кирпичной двухэтажки унесло почти всю кровлю. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал «В курсе 22».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «В курсе 22» / T.me

Очевидец уточнил, что пострадали несколько стоящих рядом авто. По данным «Амик», на месте работают спасатели — разгребают завалы.

В пресс-службе МЧС региона ответили, что сотрудники ведомства не выезжали на место происшествия.

Также из-за погоды в Алтайском крае перекрыли несколько трасс — полный список можно найти по ссылке.

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