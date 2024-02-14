Сильный ветер сорвал часть крыши новосибирского ДК Горького — фото

В На ДК им. Горького сильным ветром сорвало часть крыши. Фото публикует Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
— Сегодня в районе 11:30 на ДК им. Горького ветром сорвало часть крыши. На данный момент он опасно колышется на ветру, — сообщается в телеграм-канале.
В ДК им. Горького оперативно прокомментировать ситуацию с крышей не смогли. Специалист по закупкам ответил, что ничего не знает о происшествии, а руководителя сейчас нет на месте. По телефону секретаря приемной никто трубку не взял.
В Новосибирск пришла непогода с сильным снегом, метелями и ветром до 18–23 м/с, с порывами до 25 м/с. Автомобилистам и пешеходам нужно быть сегодня особо внимательными.