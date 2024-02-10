«Почти сорвало крышу»: Новосибирск накрыл сильный ветер — фото и видео последствий

В Калининском районе Новосибирска сильный ветер чуть не сорвал часть кровли здания. Видео происшествия прислал редакции читатель НГС.
По словам новосибирца, инцидент произошел на улице Народная, 23. По данным 2ГИС, по указанному адресу находится кирпичный пятиэтажный дом.
— Почти сорвало крышу на Народной, — сообщил мужчина.
На кадрах видно, как стальной материал поднимается над крышей при порыве ветра, но затем возвращается на место. Читатель НГС заявил, что заметил, как внизу здания лежит кусок кровли.
— Ждем, пока на кого-нибудь свалится, — говорит на видео автор.
О последствиях непогоды в Новосибирске также сообщили в соцсетях. Как заявили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», в результате сильного ветра дерево разбило стекло автомобиля.
— На Таймырской в результате сильного ветра дерево разбило лобовое стекло минивэна Toyota Ipsum, — сказано в сообщении.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 10 февраля в Новосибирске температура воздуха составит +1…+3 градуса с понижением во второй половине дня до -4…-6 градусов. Ветер юго-западный дует со скоростью 12–17 метров в секунду, местами порывы до 22 м/c.
10 февраля Госавтоинспекция предупредила новосибирских водителей об ухудшении погоды и рисках в связи с гололедом на дорогах. По данным специалистов, в городе ожидаются метели, мокрый снег, переходящий в снег, гололед, похолодание и порывистый ветер до 25 м/с.