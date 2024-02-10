«Почти сорвало крышу»: Новосибирск накрыл сильный ветер — фото и видео последствий

10 февраля Госавтоинспекция предупредила новосибирских водителей об ухудшении погоды и рисках в связи с гололедом на дорогах. По данным специалистов, в городе ожидаются метели, мокрый снег, переходящий в снег, гололед, похолодание и порывистый ветер до 25 м/с.

