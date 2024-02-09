Он любил глубоко понырять: что известно о гибели бизнесмена Мальсагова в Португалии — семья попросила вернуть прах

— Несмотря на то, что он, по факту, был интровертом, очень любил и всегда был готов отдавать, помогать, делиться тем, что у него есть. И сейчас даже в социальных сетях, когда читаешь комментарии к публикациям о том, что он ушел, видно, насколько большое благо он после себя отставил.



Накануне стало известно, что в Таиланде в городе Паттайя разбился новосибирец Антон Карпов. Ему было 27 лет.