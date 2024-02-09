Он любил глубоко понырять: что известно о гибели бизнесмена Мальсагова в Португалии — семья попросила вернуть прах

Сегодня, 9 февраля, стало известно о гибели в Португалии выпускника Томского государственного университета и бизнесмена Олега Мальсагова. Он утонул в океане. За рубежом он занимался развитием бизнеса. НГС поговорил с бизнес-партнером Мальсагова — Ниной Яныкиной и узнал подробности происшествия.
Тело было найдено в воде
Олегу Мальсагову было 46 лет, день рождения он должен был отметить 5 февраля. Как рассказала Нина Яныкина, Олег пропал 8 января на Мадейре в Португалии, но уже на следующий день его знакомые забили тревогу.
Нина Яныкина сообщила, что Олег пошел купаться во время прогулки. По ее данным, он любил глубоко понырять. Тело бизнесмена было найдено в воде — мужчина оставил свои вещи на пляже и решил нырнуть в океан. Она также сообщила, что тело Мальсагова планируется кремировать в Португалии, по решению родственников. Затем его прах увезут в Россию — в Москву.
Чем занимался Олег
Нина Яныкина пояснил, что Олег поехал за рубеж, чтобы заниматься развитием бизнеса.
— Начиная с прошлого года стали расширяться с точки зрения бизнеса за рубеж. У нас сейчас одна веточка этого бизнеса локализована в Португалии, а другая в Казахстане, — сказала Нина Яныкина. — Олег улетел, чтобы начать плотно заниматься здесь делами, развивать профессиональные процессы. Но, к сожалению, не успел.
Олег Мальсагов был основателем и управляющим партнером ГК «Деловой Альянс». Об этом сообщается на сайте группы компаний. Организация занимается обучением технологических брокеров, деятельностью по процессам внедрения инноваций и другим.
Первый свой бизнес он создал в 1994 году, в 2015 году был директором по развитию и исполняющим обязанности директора центра кластерного развития Томской области. Он занимал должность советника ректора Университета ИТМО города Санкт-Петербург по развитию 2017–2020, после советником ректора АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».
Согласно сервису Контур.Фокус, компания «Деловой Альянс» образована в 2012 году, учредителями числятся в равных долях Олег Мальсагов и Нина Яныкина. На конец 2022 года выручка организации составила 29,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 13,8 миллиона рублей.
Мужчина, по словам Нины Яныкиной, поехал в Португалию один. Его опознание прошло 7 февраля — почти через месяц после исчезновения бизнесмена.
«Он был волевой»
У погибшего бизнесмена, по словам собеседника НГС, остались супруга и двое сыновей 11 и 13 лет. Семья проживала в Москве.
— Он был очень целеустремленный, волевой. Всегда говорил и действовал по принципу: «Если у тебя есть мечта, то ты должен ее превратить в цель и идти к достижению». И вот это, мне кажется, самое основное, что было в его характере, — сообщила Нина Яныкина.
По словам Нины Яныкиной, она знакома с Мальсаговым около десяти лет. Женщина охарактеризовала бизнесмена как эмоционального и открытого человеком.
— Несмотря на то, что он, по факту, был интровертом, очень любил и всегда был готов отдавать, помогать, делиться тем, что у него есть. И сейчас даже в социальных сетях, когда читаешь комментарии к публикациям о том, что он ушел, видно, насколько большое благо он после себя отставил.
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