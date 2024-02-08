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«Получил большое количество травм». Новосибирец погиб в Таиланде — его друзья собрали деньги на перевозку тела

Антон Карпов скончался 1 февраля

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На момент гибели Антону Карпову было 27 лет

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В Таиланде в городе Паттайя разбился новосибирец Антон Карпов. Его друзья объявили сбор денег на перевозку тела в Новосибирск, но спустя сутки закрыли, поскольку собрали нужную сумму.

— Завтра мы направляемся в Бангкок в Police Hospital Morgue. Родители Антона также выражают большую благодарность всем за участие и помощь их семье, — написала у себя в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) девушка погибшего Софья.

Там же она рассказала, что 1 февраля мужчина планировал съездить в Бангкок и вернуться в тот же день обратно, в Паттайю. Вечером, когда Антон не вернулся, Софья начала поиски, а на следующий день написала заявление в полицию.

— Мы делали самостоятельно всё, что было в наших силах. О смерти я узнала первой 03.02.2024 года в 23:59 (в этот момент мы собирались расклеивать объявления о пропаже, так как от госпиталей, полиции, новостных порталов информации не поступало). Со мной связался главный помощник консула в Паттайе, который сообщил, что Антон погиб 01.02.2024 в 07:51 в Паттайе на трассе, разбился об столб, получил большое количество травм, несовместимых с жизнью. Это огромная утрата для всей семьи и близких. Не хочется верить в это, — написала в соцсети девушка.

Судя по соцсетям, Антон любил спорт, катался на байке и в последнее время жил за границей. Ему было 27 лет.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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