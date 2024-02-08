«Получил большое количество травм». Новосибирец погиб в Таиланде — его друзья собрали деньги на перевозку тела

— Мы делали самостоятельно всё, что было в наших силах. О смерти я узнала первой 03.02.2024 года в 23:59 (в этот момент мы собирались расклеивать объявления о пропаже, так как от госпиталей, полиции, новостных порталов информации не поступало). Со мной связался главный помощник консула в Паттайе, который сообщил, что Антон погиб 01.02.2024 в 07:51 в Паттайе на трассе, разбился об столб, получил большое количество травм, несовместимых с жизнью. Это огромная утрата для всей семьи и близких. Не хочется верить в это, — написала в соцсети девушка.

