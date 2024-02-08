«Получил большое количество травм». Новосибирец погиб в Таиланде — его друзья собрали деньги на перевозку тела

В Таиланде в городе Паттайя разбился новосибирец Антон Карпов. Его друзья объявили сбор денег на перевозку тела в Новосибирск, но спустя сутки закрыли, поскольку собрали нужную сумму.
— Завтра мы направляемся в Бангкок в Police Hospital Morgue. Родители Антона также выражают большую благодарность всем за участие и помощь их семье, — написала у себя в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) девушка погибшего Софья.
Там же она рассказала, что 1 февраля мужчина планировал съездить в Бангкок и вернуться в тот же день обратно, в Паттайю. Вечером, когда Антон не вернулся, Софья начала поиски, а на следующий день написала заявление в полицию.
— Мы делали самостоятельно всё, что было в наших силах. О смерти я узнала первой
Судя по соцсетям, Антон любил спорт, катался на байке и в последнее время жил за границей. Ему было 27 лет.
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