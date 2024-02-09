Выпускник сибирского университета утонул в океане в Португалии — Олег Мальсагов был бизнесменом

Выпускник сибирского университета и бизнесмен Олег Мальсагов утонул в океане Португалии. Информация об этом появилась на странице его бизнес-партнера Нины Яныкиной в социальной сети «Вконтакте».
Согласно постам в социальных сетях, Олег пропал 8 января на Мадейре в Португалии. Туда он улетел развивать общий бизнес с Ниной. Тогда женщина сообщала, что в поисках была задействована полиция и посольство России в Португалии. Через месяц, 7 февраля, стало известно, что Нина была на опознании тела.
— Это действительно он. Олег утонул, его забрал океан, — написала Нина Яныкина.
Олегу Мальсагову было 46 лет, день рождения он должен был отметить 5 февраля. Он окончил Томский государственный университет.
По данным сайта ГК «Деловой Альянс», Олег был основателем и управляющим партнером группы компаний, независимым консультантом по управлению предприятиями. Компания, которую он возглавлял, занималась обучением технологических брокеров.
Согласно сервису «Контур.Фокус» компания «Деловой Альянс» образована в 2012 году, учредителями числятся в равных долях Олег Мальсагов и Нина Яныкина. На конец 2022 года выручка организации составила 29,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 13,8 миллиона рублей.
Первый свой бизнес он создал в 1994 году, в 2015 году был директором по развитию и исполняющим директора центра кластерного развития Томской области. Кроме того, занимал должность советника ректора Университета ИТМО города Санкт-Петербург по развитию 2017 — 2020, после советником ректора АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».
Недавно в Таиланде в городе Паттайя разбился новосибирец Антон Карпов. Его друзья объявили сбор денег на перевозку тела в Новосибирск, но спустя сутки закрыли, поскольку собрали нужную сумму.