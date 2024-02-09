Выпускник сибирского университета утонул в океане в Португалии — Олег Мальсагов был бизнесменом

Согласно постам в социальных сетях, Олег пропал 8 января на Мадейре в Португалии. Туда он улетел развивать общий бизнес с Ниной. Тогда женщина сообщала, что в поисках была задействована полиция и посольство России в Португалии. Через месяц, 7 февраля, стало известно, что Нина была на опознании тела.