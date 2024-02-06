Болельщик умер после матча между «Сибирью» и «Ак Барсом»

Болельщик умер после хоккейного матча между новосибирской «Сибирью» и казанским «Ак Барсом». Трагедия произошла накануне, 5 февраля, в Казани.
Об этом редакции НГС сообщили в пресс-службе Миндрава Республики Татарстан. Специалисты уточнили, что инцидент произошел после игры, которая проходила в «Татнефть Арене». Пожилой мужчина умер на парковке.
— По предварительным данным — внезапная сердечная смерть. Она наступила, когда матч был уже закончен, за пределами спортивного комплекса. Была вызвана бригада скорой помощи, — рассказали НГС в министерстве. — Время доезда — 10 минут. К сожалению, мужчина скончался до прибытия медиков.
Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Сибири».
Осенью прошлого года в Новосибирске во время матча скончался 62-летний хоккеист. В распоряжении НГС оказалось видео с игры спортсменов.