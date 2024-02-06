«Надо было найти живых». Как систему безопасности в московском метро изменил теракт, где погибли десятки пассажиров

Если замолчать и прислушаться, то можно услышать: «Бах, бах, бах». Это колеса вагонов на зеленой ветке отстукивают ритм, преодолевая километры. Через несколько минут здесь произойдет один из самых страшных терактов за всю историю современной России.



Сев в поезд, пассажир доезжает до тоннеля между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». В 08:32 утра тот самый парень — участник Карачаевского джамаата, террорист-смертник Анзор Ижаев из Карачаево-Черкесии в вагоне московского метро взрывает самодельную бомбу. 42 человека гибнут, еще 250 ранены. Сразу после взрыва во втором вагоне начинается пожар пятой (самой высокой) степени сложности. Третий же вагон оказывается сдавлен взрывной волной, отразившейся от стен тоннеля.

