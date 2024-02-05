Двое обратились к медикам: 14 детям стало плохо после обработки школы от насекомых в Новосибирске

В Новосибирске 14 детей пожаловались на самочувствие после обработки от тараканов, которую провели в школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
— 14 учеников (почувствовали себя плохо). Двое обращались в медучреждение, — приводит издание слова специалистов.
По данным источника НГС, дети, которые обратились к медикам из-за плохого самочувствия, были отпущены домой. Предварительным диагнозом школьников оказалась аллергическая реакция, но данные не подтверждены. Детям прописали антигистаминные препараты.
О том, что нескольким детям стало плохо после обработки школы от тараканов, стало известно 5 февраля. Об этом заявил читатель НГС, при этом сотрудник образовательного учреждения подтвердила, что у некоторых детей выявились «особые реакции».
Тех, кто жаловался на самочувствие, отпустили домой. Сколько именно учеников почувствовали недомогание, специалист уточнить не смог. Из-за сообщения о происшествии прокуратура в Новосибирске начала проверку.
В Новосибирске десятки групп в детских садах и классов в школах закрыты из-за болезней. В детских садах города закрыли на карантин 90 групп.