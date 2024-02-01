В Новосибирске заявили, что автомобиль сбил ребенка — момент аварии попал на видео

В Новосибирске сообщили о ДТП, в результате которого автомобиль сбил ребенка. Как заявил телеграм-канал «АСТ-54 Black», инцидент произошел на улице 1-я Чулымская.
Момент дорожно-транспортного происшествия попал на видео.
На кадрах видно, как ребенок идет рядом с дорогой, но затем выходит к проезжей части перед автомобилем. Машина сбивает пешехода и останавливается, после чего из транспорта выходит человек. Он подходит к ребенку.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что на данный момент информация о ДТП в ГИБДД отсутствует.
— Такой заявки пока что не было, — сообщили в ведомстве.
В ноябре 2023 года в Новосибирске автомобиль сбил ребенка на улице Дуси Ковальчук. Пострадавший мальчик убежал с места аварии.