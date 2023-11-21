freedom
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 7/10
usd 88.50
eur 96.66
Срочно«Тойота» сбила мальчика на Дуси Ковальчук - видео
Все новости
Все новости

Выскочил из-за машины: появилось видео, как «Тойота» сбивает мальчика на улице Дуси Ковальчук

Пострадавший скрылся с места произошедшего

3 732

ДТП произошло 21 ноября

Поделиться

Днем 21 ноября в Новосибирске автомобиль «Тойота» сбил ребенка на улице Дуси Ковальчук. Читательница НГС прислал редакции видео, на котором зафиксирован момент ДТП.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На месте ДТП отсутствует пешеходный переход

Видео: Читательница НГС

На кадрах видно ряд автомобилей, который стоит на проезжей части. В один момент между двумя машинами пробегает ребенок и выскакивает перед другим автомобилем на дороге.

Машина останавливается, и из нее и рядом стоящих автомобилей выходят люди, которые подходят к ребенку. Запись была сделана примерно в 12:17 часов, на месте ДТП отсутствует пешеходный переход.

Как рассказали ранее в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, автомобиль ехал со стороны Дачной в сторону Плановой. Пострадавший мальчик убежал с места аварии.

По теме

ДТПДетиПешеходДуси КовальчукСбили ребенка
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter