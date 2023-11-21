Выскочил из-за машины: появилось видео, как «Тойота» сбивает мальчика на улице Дуси Ковальчук

Днем 21 ноября в Новосибирске автомобиль «Тойота» сбил ребенка на улице Дуси Ковальчук. Читательница НГС прислал редакции видео, на котором зафиксирован момент ДТП.
На кадрах видно ряд автомобилей, который стоит на проезжей части. В один момент между двумя машинами пробегает ребенок и выскакивает перед другим автомобилем на дороге.
Машина останавливается, и из нее и рядом стоящих автомобилей выходят люди, которые подходят к ребенку. Запись была сделана примерно в 12:17 часов, на месте ДТП отсутствует пешеходный переход.
Как рассказали ранее в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, автомобиль ехал со стороны Дачной в сторону Плановой. Пострадавший мальчик убежал с места аварии.