«Увести удар от школы и церкви». Село Яблоново после крушения военного самолета

24 января в районе 11 утра у села Яблоново в Белгородской области рухнул российский самолет с военнопленными ВСУ. Помимо 65 украинских солдат, на борту было шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Жертвами могли оказаться и мирные жители, но пилоты перед падением увели борт в сторону от домов.
Сейчас сельчане носят к вечному огню цветы и свечи, молятся за искупление грехов погибших и возят теплую еду тем, кто больше суток работает на месте крушения. Корреспонденты MSK1.RU отправились в Белгородскую область и поговорили с местными об их жизни под грохот обстрелов.
— Первый хлопок бахнул, я к двери подошел, — рассказывает Федор Галкин, житель села, который в этот момент пришел в магазин за продуктами. — А он летел слева направо и где-то на уровне школы как летел, так резко и упал. Еще один хлопок, столб пламени, черный дым, и как-то раз и больше не было. Мы еще тут в магазине спорили — самолет или беспилотник.
Видео из приграничной области, на котором в небе поднимается ярко-оранжевое облако пламени, мгновенно разлетелось по миру. Храм, попавший на страшные кадры, не пострадал, как и находящаяся в шаге от него школа. Военный самолет рухнул в двух километрах от них.
В школе «стёкла затряслись»
Яблоновский храм можно легко приметить в заснеженном селе по стоящей рядом веренице желтых автобусов. На пазиках из соседних населенных пунктов в школу, которая расположена прямо за храмом, привозят детей. Здесь учатся около 300 ребят.
Водитель Юрий момент крушения увидел как раз через стекло школьного автобуса. Детей внутри не было. Он, как обычно, ждал ребят с уроков, чтобы отвезти на занятия в спорткомплекс в Корочах — ближайший от Яблоново город.
— Самолет я заметил уже по соприкосновению с землей, когда он взорвался и горел, — спокойно говорит пожилой мужчина, пересаживаясь из желтого пазика с надписью «ДЕТИ» в личное авто. — Я уже всякое в своей жизни видел. У нас тут и летает, и грохочет.
В 08:43 в здание школы, размахивая мешками для сменки, заходит орава ребят. Несмотря на ЧП, произошедшее в паре километров отсюда, учеба начинается вовремя. В день крушения директор в телефонном разговоре с MSK1.RU рассказывал, что от взрыва в школе задрожали стёкла.
На наше непрошенное предложение перевести детей на удаленку охранник задористо смеется: «Зачем? Все живы, здоровы! Победа будет за нами!» На все другие вопросы отвечает приклеенное к воротам объявление: «Администрация МБОУ "Яблоновская СОШ" комментариев не дает».
— Иван Дмитриевич уехал с завхозом, — рассказывает о директоре школы водитель автобуса Юрий. — Повезли «туда» термосы с едой. У нас же столовая здесь есть, они подготовили всё и повезли.
«Никакого не пускают, особенно ночью»
«Туда», то есть на место крушения, сейчас просто так не проехать. Все пути к точке, где находятся обломки, перекрыты силовиками. На съезде с главной дороги дежурит наряд ДПС: чтобы пройти контроль, нужно показать документы. Пропускают или своих, или жителей дальних деревень, к которым не проехать по объездной.
В сторону закрытой зоны и обратно одна за одной проносятся машины СК, МЧС и большегрузы. Вдоль дороги на Большое Песчаное — следующее село за Яблоново — стоят машины военной полиции.
— Никакого не пускают, особенно ночью. Там лежит самолет, а вообще, это мясные фермы, из Голландии привезли коров, — рассказывает пожилой житель Песчаного, расчищая перекрытую проезжую часть лопатой.
Мужчина состоит в охране села. Во время своего дежурства он услышал громкий хлопок, а затем наблюдал, как горящий самолет маневрировал в воздухе, «чтобы увести удар от школы и церкви».
Почти у каждого в соседних населенных пунктах есть своя история о том, как он слышал или видел падающий военный самолет. Кто-то побежал в коридор — подальше от окон, кто-то схватился за телефон звонить родне, кто-то успокаивал испуганных домашних животных.
«Какое уж тут нам веселье»
Село Яблоново хоть и находится далеко от областного центра, по местным меркам считается довольно обустроенным. На чуть больше полутора тысяч человек, живущих в частных домах, тут есть школа с детсадом, больница с ветклиникой, отделение почты и банка и даже целый Дом культуры.
На входе в последний висит объявление об отмене всех запланированных мероприятий. Здесь обычно собираются пенсионерки. Сейчас почти всё время их досуга занимает помощь российским солдатам: вяжут носки, собирают с соседних сёл консервации и теплые одеяла.
— У нас все приходят помогать, кому за 60, все почти овдовевшие, — рассказывает Надежда Дмитриевна Кузолева, председатель местного Совета ветеранов. — Молодые-то кто на учебе, кто работает, а мы пенсионерки, дома сидим, вот и бегаем.
С активной пенсионеркой мы познакомились в ближайшей продуктовой лавке, где покупала сладости для отправки на фронт. К разговору подключилась и женщина у кассы — улыбчивая продавщица по имени Татьяна.
— А какой сегодня день? Правильно! Я в День Татьяны родилась, так и назвали!
Через пару минут в магазин зашел молодой человек с букетом, обернутым в пупырчатый пакет. Цветы в честь дня рождения для продавщицы заказали внуки. О том, как будет отмечать день рождения, она рассказывает, стесняясь:
— Да чего тут праздновать, дата не круглая — 68. Дочь там дома готовит немножко, но какое уж тут нам веселье…
В полдвенадцатого пенсионерки собрались у памятника героям-летчикам ВОВ и возложили к вечному огню цветы. Экипаж самолета, который не дал судну упасть на жилые дома, в Яблоново считают своими новыми героями.
Сразу после женщины отправились на еженедельную панихиду. Помимо умерших, о которых попросили заранее, на ней произнесли имена погибших при крушении российских военнослужащих.
«Потому что это люди»
В доме прямо напротив храма живет 73-летняя Анна Васильевна. Она родилась в Украинской ССР и всю жизнь проработала в птичнике в Сумской области. В Яблоново переехала пять лет назад. Ее сын долгое время не мог найти работу на родине и поехал в Белгородскую область. Тут и остался, а затем перевез родителей. В селе под Сумами до сих пор живет ее дочь с внуками.
— Мы перезваниваемся, а как же? Семья, — удивляется пенсионерка вопросу об отношениях с дочерью, оставшейся на территории Украины. — Про свои дела говорим в основном: новости какие по селу, что, как.
— Про политику — оно нам и не надо. У нас там (под Сумами. — Прим. ред.) село тихое, дочь слышит, что стреляют, но кто, где, мы не разбираемся. Некогда и над нашей хатой (в Яблоново. — Прим. ред.) самолет пролетел, что аж подпрыгнула. Не знаешь ведь, кто летит и куда.
— Разницы нет, чьи люди, — говорит женщина. — Нам и тех жалко и этих жалко. Потому что это люди. Мы уже жизнь прожили, это понимаем.
Внук Анны Васильевны из Сумской области перебрался жить в Киев. После начала военных действий его забрали служить в ВСУ. По рассказу пенсионерки, он пострадал на поле боя и долгое время находился в госпитале.
— Пока вот он на больничном. А потом, тот и гляди, опять заберут. И как тут душе не болеть?
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Всё, что известно о ЧП, MSK1.RU собрал в одном видео и публиковал первые кадры, сделанные очевидцами крушения самолета.
Прочитать хронику происходящего в Белгородской области можно в онлайн-репортаже. А еще наши коллеги из «Фонтанки» собрали информацию, которая известна о людях из списка погибших, который опубликовала Маргарита Симоньян.