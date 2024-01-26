«Увести удар от школы и церкви». Село Яблоново после крушения военного самолета

На наше непрошенное предложение перевести детей на удаленку охранник задористо смеется: «Зачем? Все живы, здоровы! Победа будет за нами!» На все другие вопросы отвечает приклеенное к воротам объявление: «Администрация МБОУ "Яблоновская СОШ" комментариев не дает».





— Иван Дмитриевич уехал с завхозом, — рассказывает о директоре школы водитель автобуса Юрий. — Повезли «туда» термосы с едой. У нас же столовая здесь есть, они подготовили всё и повезли.