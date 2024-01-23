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«Сначала боялась за кота, потом — за квартиру»: подъезды в новосибирской пятиэтажке окутал дым

Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев, 21

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Задымление заметили в районе 1 подъезда дома

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23 января в Новосибирске в доме на улице Сибиряков-Гвардейцев, 21 загорелась квартира, дым распространился по подъездам. Об этом НГС сообщили местные жители.

Возгорание подвала произошло днем. Во двух подъездах жильцы нижних этажей почувствовали в квартирах и на лестничных клетках запах гари. В одной из квартир на первом этаже жители квартиры заметили дым в помещении. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС.

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Дым валил из окон

Видео: читатели НГС

— Я живу в третьем подъезде. Сегодня на работе. Информацию прочитала от соседей в домовом чате. Сообщения о запахе гари стали поступать примерно с 13 часов. Кто-то в чате сказал, что приходили сотрудники ЖЭУ и якобы что-то делали в подвале с батареями, и какой-то огарок оставили. Старший по дому опроверг — вроде как делали ремонт, у них что-то замкнуло и ушло в подвал. Я очень боялась сначала за своего кота, потом уже за квартиру, — рассказала НГС местная жительница Наталья.

Судя по видео, через какое-то время из квартиры на 1 этаже повалили клубы дыма. По словам жильцов, на месте работают пожарные машины и скорая помощь.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

— Прибытие в 13:06, ликвидация открытого горения в 14:04 в квартире жилого пятиэтажного дома. В квартире произошло короткое замыкание электропровода с последующим горением под полом на площади 1 квадратный метр. Хозяин на месте вызова, он не пострадал, — рассказал НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Пожар тушили 12 человек и 3 единицы техники.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске произошел пожар в приюте для животных «Хочу жить». Всех животных удалось спасти

Обновлено: В пресс-службе ГУ МЧС России позже уточнили, что под полом в указанной квартире находились электропровода, они и горели. Провели контрольное вскрытие, в 15:22 — полная ликвидация с места пожара.

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