«Сначала боялась за кота, потом — за квартиру»: подъезды в новосибирской пятиэтажке окутал дым

— Я живу в третьем подъезде. Сегодня на работе. Информацию прочитала от соседей в домовом чате. Сообщения о запахе гари стали поступать примерно с 13 часов. Кто-то в чате сказал, что приходили сотрудники ЖЭУ и якобы что-то делали в подвале с батареями, и какой-то огарок оставили. Старший по дому опроверг — вроде как делали ремонт, у них что-то замкнуло и ушло в подвал. Я очень боялась сначала за своего кота, потом уже за квартиру, — рассказала НГС местная жительница Наталья.



Судя по видео, через какое-то время из квартиры на 1 этаже повалили клубы дыма. По словам жильцов, на месте работают пожарные машины и скорая помощь.