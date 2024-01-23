«Сначала боялась за кота, потом — за квартиру»: подъезды в новосибирской пятиэтажке окутал дым

23 января в Новосибирске в доме на улице Сибиряков-Гвардейцев, 21 загорелась квартира, дым распространился по подъездам. Об этом НГС сообщили местные жители.
Возгорание подвала произошло днем. Во двух подъездах жильцы нижних этажей почувствовали в квартирах и на лестничных клетках запах гари. В одной из квартир на первом этаже жители квартиры заметили дым в помещении. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС.
— Я живу в третьем подъезде. Сегодня на работе. Информацию прочитала от соседей в домовом чате. Сообщения о запахе гари стали поступать примерно с 13 часов. Кто-то в чате сказал, что приходили сотрудники ЖЭУ и якобы что-то делали в подвале с батареями, и какой-то огарок оставили. Старший по дому опроверг — вроде как делали ремонт, у них что-то замкнуло и ушло в подвал. Я очень боялась сначала за своего кота, потом уже за квартиру, — рассказала НГС местная жительница Наталья.
Судя по видео, через какое-то время из квартиры на 1 этаже повалили клубы дыма. По словам жильцов, на месте работают пожарные машины и скорая помощь.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.
— Прибытие в 13:06, ликвидация открытого горения в 14:04 в квартире жилого пятиэтажного дома. В квартире произошло короткое замыкание электропровода с последующим горением под полом на площади 1 квадратный метр. Хозяин на месте вызова, он не пострадал, — рассказал НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Пожар тушили 12 человек и 3 единицы техники.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске произошел пожар в приюте для животных «Хочу жить». Всех животных удалось спасти