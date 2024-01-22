Захват рейса «Аэрофлота»: хроника «самого странного угона» самолета Сургут — Москва с пассажирами на борту пять лет назад

По словам очевидцев, захвативший самолет мужчина вел себя спокойно. Он не был пьян или агрессивен, да и в целом ничем не выделялся среди остальных. Бортпроводницы рассказали, как действовал захватчик.



— Через 30 минут полета пассажир обратился к бортпроводникам с требованием изменить курс на Афганистан, — рассказала старший бортпроводник Ева Крайчик. — Также он заявлял, что у него есть оружие и, в случае если мы не выполним его просьбу, он применит это оружие к пассажирам и экипажу. Бортпроводники действовали в соответствии с руководящими документами.