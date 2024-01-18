После пожара. Что грозит владельцам школы охранников за бизнес в гимназии №10 — и не только им

Обстоятельства размещения частной школы по подготовке охранников в гимназии №10 требует тщательного изучения со стороны правоохранительных органов, заявил корреспонденту НГС новосибирский адвокат Андрей Росс. По его словам, в ситуации силовики могут найти признаки нескольких преступлений.
Юрист подчеркнул, что существует приказ Минстроя РФ описывающий условия, которые должны быть соблюдены при оборудовании тира, особенно в детском образовательном учреждении.
— В зависимости от класса используемого оружия, стены, потолочное перекрытие, пол и входные группы стрелковой группы должны быть пуленепробиваемыми. Если условия не были соблюдены, в ситуации можно вполне обнаружить признаки преступления по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — пояснил Росс.
Учитывая, что помещение коммерсантам сдала в аренду мэрия Новосибирска, то в действиях подписавшего договор сотрудника могут тоже найти признаки преступления. В частности, если он знал, что помещение не соответствовало требованиям безопасности, то силовики вполне могут возбудить дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»), резюмировал юрист.
18 января случился пожар в подвальном помещении гимназии №10. Оказалось, что помещения занимает частная школа по подготовке охранников, которая в том числе оборудовала тир.
В результате ЧП более 700 человек было эвакуировано, один человек погиб. Погибший являлся заместителем директора коммерческой организации, которая проводила набор и обучение будущих охранников.
Хронология ЧП — в онлайн-трансляции.