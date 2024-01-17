freedom
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 1/10
usd 87.65
eur 95.60
СрочноСмотрим фото с места, где произошло ЧП
Все новости
Все новости
Авария в непогоду

Выталкивают машины и роют землю: что сотрудники служб делали на месте коммунального ЧП в Новосибирске вечером — фото

На участке находятся коммунальщики, сотрудники полиции и представители региональной и городской администраций

1 230

Вода хлынула фонтаном из-под земли 17 января

Поделиться

В десятках домах Новосибирска отключили отопление из-за коммунальной аварии, которая произошла на улице Петропавловской. Вода хлынула фонтаном из-под земли 17 января и затопило часть дорог, на которых находились машины, на место ЧП приехали коммунальные службы, сотрудники полиции и представители региональной и городской власти.

Смотрим, как сейчас выглядит место коммунальной аварии, в снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

Первые сообщения о происшествии появились в соцсетях примерно в 16:30 часов

Первые сообщения о происшествии появились в соцсетях примерно в 16:30 часов

Поделиться

Рядом с местом коммунальной аварии находились автомобили новосибирцев

Рядом с местом коммунальной аварии находились автомобили новосибирцев

Поделиться

К 21:00 часам на автомобилях появилась наледь. Она образовалась на стеклах и корпусах транспортных средств

К 21:00 часам на автомобилях появилась наледь. Она образовалась на стеклах и корпусах транспортных средств

Поделиться

Коммунальные службы работают на месте происшествия. В СГК сообщали, что в городе нашли дефект на трубопроводе диаметром 700 мм по улице Петропавловской

Коммунальные службы работают на месте происшествия. В СГК сообщали, что в городе нашли дефект на трубопроводе диаметром 700 мм по улице Петропавловской

Поделиться

На месте порыва также работает техника. Участок аварии оградили лентой

На месте порыва также работает техника. Участок аварии оградили лентой

Поделиться

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью в Новосибирске температура воздуха составит -25...-27 градусов, в пригороде до -32 градуса

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью в Новосибирске температура воздуха составит -25...-27 градусов, в пригороде до -32 градуса

Поделиться

На месте коммунальной аварии находится губернатор Новосибирской области Андрей Травников

На месте коммунальной аварии находится губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Поделиться

К участку коммунального ЧП также прибыл и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов

К участку коммунального ЧП также прибыл и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов

Поделиться

НГС собрал все, что известно о происшествии, в отдельном материале. Редакция рассказывает о коммунальном ЧП в онлайн-трансляции.

Коммунальная аварияСГКПотопОтключение теплаНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter