Выталкивают машины и роют землю: что сотрудники служб делали на месте коммунального ЧП в Новосибирске вечером — фото

В десятках домах Новосибирска отключили отопление из-за коммунальной аварии, которая произошла на улице Петропавловской. Вода хлынула фонтаном из-под земли 17 января и затопило часть дорог, на которых находились машины, на место ЧП приехали коммунальные службы, сотрудники полиции и представители региональной и городской власти.
Смотрим, как сейчас выглядит место коммунальной аварии, в снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.
НГС собрал все, что известно о происшествии, в отдельном материале. Редакция рассказывает о коммунальном ЧП в онлайн-трансляции.