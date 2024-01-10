Сделал жгут из собственной футболки: мама ученика из сибирской школы — о том, как дети спасали истекающего кровью сверстника

В Красноярске стали известны подробности инцидента, произошедшего 27 декабря в школе № 79. Как прежде писали наши коллеги из NGS24.RU, десятиклассник повредил руку в туалете, вышел оттуда с сильным кровотечением и потерял сознание. Ранее сообщалось, что мальчика спасали учителя, так как медика в школе не оказалось. Но сейчас выясилось, что первыми на помощь пострадавшему пришли его сверстники. Об этом NGS24.RU рассказала мама одного из учеников — Марина.