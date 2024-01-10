Сделал жгут из собственной футболки: мама ученика из сибирской школы — о том, как дети спасали истекающего кровью сверстника

В Красноярске стали известны подробности инцидента, произошедшего 27 декабря в школе № 79. Как прежде писали наши коллеги из NGS24.RU, десятиклассник повредил руку в туалете, вышел оттуда с сильным кровотечением и потерял сознание. Ранее сообщалось, что мальчика спасали учителя, так как медика в школе не оказалось. Но сейчас выясилось, что первыми на помощь пострадавшему пришли его сверстники. Об этом NGS24.RU рассказала мама одного из учеников — Марина.
По словам женщины, ее сын и его одноклассники увидели окровавленного сверстника около 8:40 рядом со школьным туалетом. Один из парней сделал жгут из собственной футболки и наложил его на руку пострадавшему, это позволило остановить кровотечение. Остальные школьники побежали к директору и учителям за помощью. Школьной медсестры на месте не было, так как ее рабочий день начинается с 9 утра.
— Ребята увидели окровавленные руки у парня, тут же мой начал останавливать кровь и потом побежал за директором. Другие ребята сразу за учителями и аптечкой побежали. Учителя тут же тоже прибежали, держали парня, держали его в сознании. Приехала скорая, ребята на носилках вынесли мальчика в скорую, — рассказала NGS24.RU Марина.
Мама школьника сказала, что ее сын научился оказывать первую помощь на уроках ОБЖ и военных играх.
Полицейские подтвердили факт инцидента в школе и сказали, что передали материалы в следственный комитет. В СК пояснили, что документы в распоряжение ведомства до сих пор не пришли.