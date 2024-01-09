Маршрутка и автомобиль столкнулись на улице Троллейной — фото с места

В Новосибирске произошло ДТП на улице Троллейной. Судя по кадрам с места происшествия, на месте столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.
Видео опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». Автор уточнил, что авария произошла недалеко от улицы Связистов при движении в сторону Троллейной. По информации сайта «Яндекс.Карты», на месте ДТП собралась пробка.
Судя по кадрам с места происшествия, на место выезжал автомобиль пожарных. Информации о пострадавших нет. НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску и регионального ГУ МЧС.
Ночью и утром в Новосибирске была сильная метель. Из-за этого водителям пришлось нелегко, особенно тем, кто выехал на региональные трассы во время плохой видимости. На некоторых дорогах даже ограничивали движение. НГС рассказывал о ситуации в онлайн-трансляции.