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Маршрутка и автомобиль столкнулись на улице Троллейной — фото с места

На место выезжали пожарные

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Номер маршрутки неизвестен

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В Новосибирске произошло ДТП на улице Троллейной. Судя по кадрам с места происшествия, на месте столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.

Видео опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». Автор уточнил, что авария произошла недалеко от улицы Связистов при движении в сторону Троллейной. По информации сайта «Яндекс.Карты», на месте ДТП собралась пробка.

Рядом собралась небольшая пробка

Рядом собралась небольшая пробка

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Судя по кадрам с места происшествия, на место выезжал автомобиль пожарных. Информации о пострадавших нет. НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску и регионального ГУ МЧС.

Ночью и утром в Новосибирске была сильная метель. Из-за этого водителям пришлось нелегко, особенно тем, кто выехал на региональные трассы во время плохой видимости. На некоторых дорогах даже ограничивали движение. НГС рассказывал о ситуации в онлайн-трансляции.

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