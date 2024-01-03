Сотни человек эвакуируют в Белгороде

Ранее днем Вячеслав Гладков просил жителей Белгорода и Белгородской области быть бдительными из-за участившихся обстрелов региона. Напомним, что 30 декабря регион атаковали ВСУ — в результате нападения погибли 25 человек, 5 из которых дети. Пострадали 109 человек.

