«Всё перекрыто, тела до сих пор не убрали». Показываем, как выглядит центр Белгорода после обстрела

Еще не всех погибших при обстреле удалось увезти в морги. Возле ювелирного магазина «Сапфир», расположенного на улице 50-летия Белгородской области, продолжает лежать тело убитой женщины.

— Владелица магазина при мне выходила и спрашивала у спецслужб, почему до сих пор не убрали труп женщины. Там сейчас всё перекрыто, она лежит в арке между домами, — сообщает корреспондент MSK1.RU.