freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 91.97
eur 101.58
СрочноМЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды
Все новости
Все новости

Новосибирец сбил женщину, которая в темноте шла по дороге, — сибирячка скончалась на месте аварии

Водитель бросил машину и сбежал с места ДТП

946

Авария произошла в селе Ташара Мошковского района

Поделиться

В Новосибирской области вечером 26 декабря водитель Honda CR-V сбил женщину, которая шла в темноте по дороге. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, авария произошла в селе Ташара Мошковского района.

— 39-летний мужчина, управляя автомобилем Honda CR-V, ехал по улице Декабристов в селе Ташара в сторону улицы Клубной. У дома № 23 по улице Декабристов сибиряк сбил 69-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части навстречу автомобилю, — пояснили в инспекции.

После ДТП мужчина бросил автомобиль и скрылся, позже его задержали полицейские. Медэкспертиза показала, что сибиряк находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных ран женщина скончалась на месте. Проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в городе Куйбышеве Новосибирской области «Газель» сбила двух пешеходов. Один погиб на месте, второго мужчину доставили в больницу.

По теме

Смертельное ДТПАварияНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter