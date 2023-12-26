Новосибирец сбил женщину, которая в темноте шла по дороге, — сибирячка скончалась на месте аварии

В Новосибирской области вечером 26 декабря водитель Honda CR-V сбил женщину, которая шла в темноте по дороге. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, авария произошла в селе Ташара Мошковского района.
— 39-летний мужчина, управляя автомобилем Honda CR-V, ехал по улице Декабристов в селе Ташара в сторону улицы Клубной. У дома № 23 по улице Декабристов сибиряк сбил 69-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части навстречу автомобилю, — пояснили в инспекции.
После ДТП мужчина бросил автомобиль и скрылся, позже его задержали полицейские. Медэкспертиза показала, что сибиряк находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных ран женщина скончалась на месте. Проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в городе Куйбышеве Новосибирской области «Газель» сбила двух пешеходов. Один погиб на месте, второго мужчину доставили в больницу.