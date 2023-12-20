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«Работает бригада скорой»: два автомобиля столкнулись под Новосибирском — видео с места ДТП

Авария произошла в поселке Озерный

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В Сети сообщили, что авария произошла на улице Промышленной

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В Новосибирской области вечером 20 декабря произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте аварии находится машина скорой помощи.

Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», ДТП случилось на улице Промышленной в поселке Озерный Новосибирской области. Очевидцы сняли место аварии на видео.

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Место ДТП объезжают другие машины

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах можно заметить два поврежденных автомобиля. Другие машины объезжают место ДТП.

— На месте работает бригада скорой помощи, — сообщили в телеграм-канале.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ДТП и сообщить, есть ли пострадавшие в результате аварии.

Утром 20 декабря в Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб мужчина. На участке дороги столкнулись автомобиль Honda и грузовик.

ДТПАварияВидеоСкорая помощьДзержинский район
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