«Работает бригада скорой»: два автомобиля столкнулись под Новосибирском — видео с места ДТП

В Новосибирской области вечером 20 декабря произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте аварии находится машина скорой помощи.
Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», ДТП случилось на улице Промышленной в поселке Озерный Новосибирской области. Очевидцы сняли место аварии на видео.
На кадрах можно заметить два поврежденных автомобиля. Другие машины объезжают место ДТП.
— На месте работает бригада скорой помощи, — сообщили в телеграм-канале.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ДТП и сообщить, есть ли пострадавшие в результате аварии.
Утром 20 декабря в Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб мужчина. На участке дороги столкнулись автомобиль Honda и грузовик.