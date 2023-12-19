Крыша кафе загорелась в Новосибирской области — видео пожара

В Новосибирской области произошел пожар в кафе. На месте возгорания находятся пожарные и спецтехника.
Инцидент произошел в Татарске Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В городе загорелась кровля заведения.
— Самостоятельно вышли на улицу 15 человек. На месте работают 15 специалистов и 4 единицы техники. Проводится проливка и разборка конструкций, — сообщили специалисты.
По предварительной информации ведомства, площадь пожара составляет 899 квадратных метров. Судя по видео, которое опубликовали в МЧС, возгорание произошло в кафе «ОлимП». НГС позвонил в заведение с просьбой сообщить детали ситуации, но в кафе отказались комментировать происшествие.
В середине декабря в частном доме в Новосибирске произошел пожар. В результате инцидента погиб мужчина.