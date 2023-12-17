Новосибирцы сообщили, что неизвестный мужчина сбросил собаку с балкона 5-го этажа

Под Новосибирском в чате жильцов поселка Октябрьский появилась информация о мужчине, который якобы выкинул собаку с балкона пятого этажа. Об этом сообщил читатель НГС.
— Сегодня в чате жильцов в WhatsApp появилась информация, что на Согласия, 4 какой-то мужчина сбросил собаку с пятого этажа. Насколько я знаю, собака выжила, у нее вроде как сломана лапа, — рассказал мужчина.
По словам сибиряка, люди, которые нашли пострадавшее животное, увезли его в ветеринарную клинику.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.
Ранее новосибирец подвесил щенка из-за того, что его бросила девушка. Как объяснили корреспонденту НГС зооволонтеры, так молодой человек мог хотеть либо ей отомстить, либо спровоцировать. Шокирующее видео появилось вчера в соцсетях.