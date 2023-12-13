Пассажира задержали за курение на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Волгоград — мужчина может быть военным

Встречей с нарядом полиции закончился полет из Новосибирска в Волгоград для одного из пассажиров лайнера Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines. Инцидент на борту воздушного судна произошел в ночь на 13 декабря.
— В 23:50 командир воздушного судна авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск — Волгоград запросил наряд полиции к трапу после приземления, — рассказали в АО «Международный аэропорт Волгоград». — Причиной этому стало неадекватное поведение одного из пассажиров — во время захода на посадку мужчина решил закурить и не реагировал на требования экипажа потушить окурок. На борту лайнера находилось 69 пассажиров.
Сразу после посадки мужчину проводили в линейный отдел полиции в международном аэропорту Волгограда, однако заниматься делом нетерпеливого курильщика будет, скорее всего, военная прокуратура — нетерпеливым курильщиком оказался военнослужащий одной из воинских частей Министерства обороны, сообщают наши коллеги из V1.RU. Журналисты отправили запрос в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона с просьбой прокомментировать инцидент.
Ранее пассажир рейса из Баку в Новосибирск закурил сигарету в туалете самолета. Мужчина сознался и получил штраф.