freedom
СЕЙЧАС -27°С
Пробки 1/10
usd 90.22
eur 97.40
СрочноВодителя троллейбуса зажало в салоне после ДТП
Все новости
Все новости

Пассажира задержали за курение на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Волгоград — мужчина может быть военным

Инцидент произошел в ночь на 13 декабря на борту лайнера авиакомпании S7 Airlines

1 747

Мужчина закурил в тот момент, когда до посадки оставалось 20 минут

Поделиться

Встречей с нарядом полиции закончился полет из Новосибирска в Волгоград для одного из пассажиров лайнера Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines. Инцидент на борту воздушного судна произошел в ночь на 13 декабря.

— В 23:50 командир воздушного судна авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск — Волгоград запросил наряд полиции к трапу после приземления, — рассказали в АО «Международный аэропорт Волгоград». — Причиной этому стало неадекватное поведение одного из пассажиров — во время захода на посадку мужчина решил закурить и не реагировал на требования экипажа потушить окурок. На борту лайнера находилось 69 пассажиров.

Сразу после посадки мужчину проводили в линейный отдел полиции в международном аэропорту Волгограда, однако заниматься делом нетерпеливого курильщика будет, скорее всего, военная прокуратура — нетерпеливым курильщиком оказался военнослужащий одной из воинских частей Министерства обороны, сообщают наши коллеги из V1.RU. Журналисты отправили запрос в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона с просьбой прокомментировать инцидент.

Ранее пассажир рейса из Баку в Новосибирск закурил сигарету в туалете самолета. Мужчина сознался и получил штраф.

По теме

Международный аэропорт ВолгоградАвиакомпания S7Курение на борту
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter