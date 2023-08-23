Новосибирец закурил сигарету в самолете из Баку — за ним на борт поднялась полиция

Пассажир рейса из Баку в Новосибирск закурил сигарету в туалете самолета. Мужчина сознался и получил штраф.
В пресс-службе полиции на транспорте сообщили, что в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Толмачево от представителя авиакомпании поступило сообщение о том, что пассажир нарушил правила поведения во время полета.
Полиция пришла за нарушителем на борт самолета.
Оказалось, что 18-летний житель Новосибирска во время перелета курил в туалете самолета сигарету. Сотрудники полиции составили протокол на парня об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).
Пассажиру назначили штраф, по данной статье грозит наказание от 500 до 1500 рублей. В транспортной полиции напомнили, что курение на борту запрещено из-за правил безопасности. Если же пассажир закурил в самолете, то авиакомпания может отказать человеку в перевозке, нарушителю придется возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.
Недавно пассажир рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Санкт-Петербург устроил истерику в самолете: мужчина кричал и просил выпустить его из салона. Инцидент попал на видео.