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Новосибирец закурил сигарету в самолете из Баку — за ним на борт поднялась полиция

На 18-летнего парня наложили штраф

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Сотрудники полиции поднялись на борт, чтобы забрать пассажира

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Пассажир рейса из Баку в Новосибирск закурил сигарету в туалете самолета. Мужчина сознался и получил штраф.

В пресс-службе полиции на транспорте сообщили, что в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Толмачево от представителя авиакомпании поступило сообщение о том, что пассажир нарушил правила поведения во время полета.

Полиция пришла за нарушителем на борт самолета.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: пресс-служба УТ МВД по Сибирскому федеральному округу

Оказалось, что 18-летний житель Новосибирска во время перелета курил в туалете самолета сигарету. Сотрудники полиции составили протокол на парня об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Пассажиру назначили штраф, по данной статье грозит наказание от 500 до 1500 рублей. В транспортной полиции напомнили, что курение на борту запрещено из-за правил безопасности. Если же пассажир закурил в самолете, то авиакомпания может отказать человеку в перевозке, нарушителю придется возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.

Недавно пассажир рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Санкт-Петербург устроил истерику в самолете: мужчина кричал и просил выпустить его из салона. Инцидент попал на видео.

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