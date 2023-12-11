freedom
СЕЙЧАС -29°С
Пробки 5/10
usd 91.64
eur 98.84
СрочноКрасивые медсестры снялись для необычного проекта
Все новости
Все новости

«Хонда» с новосибирскими номерами выехала на переезд и столкнулась с поездом — погибли два человека

Авария произошла в Алтайском крае

4 974

Прокуратура опубликовала фото с места происшествия

Поделиться

Ночью 11 декабря в Алтайском крае легковой автомобиль с новосибирскими номерами столкнулся с грузовым поездом. В результате погибли два человека.

Подробности рассказали на сайтах Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и РЖД.

Инцидент произошел в 00:16, на железнодорожном переезд между станциями Панкрушиха и Урываево. Водитель легковой машины выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом на красный сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Столкновения избежать не удалось.

— По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе двое — смертельно. Схода подвижного состава нет, локомотивная бригада не пострадала, — пишут на сайте РЖД.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что из-за происшествия задержались 12 грузовых поездов, продолжительность не превысила трех часов.

— Барнаульской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В сентябре автомобиль врезался в электропоезд в Новосибирской области. В результате погиб один человек.

По теме

Алтайский крайАварияПоездСтолкновение с поездом
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter