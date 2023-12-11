«Хонда» с новосибирскими номерами выехала на переезд и столкнулась с поездом — погибли два человека

Ночью 11 декабря в Алтайском крае легковой автомобиль с новосибирскими номерами столкнулся с грузовым поездом. В результате погибли два человека.
Подробности рассказали на сайтах Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и РЖД.
Инцидент произошел в 00:16, на железнодорожном переезд между станциями Панкрушиха и Урываево. Водитель легковой машины выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом на красный сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Столкновения избежать не удалось.
— По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе двое — смертельно. Схода подвижного состава нет, локомотивная бригада не пострадала, — пишут на сайте РЖД.
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что из-за происшествия задержались 12 грузовых поездов, продолжительность не превысила трех часов.
— Барнаульской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, — рассказали в ведомстве.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В сентябре автомобиль врезался в электропоезд в Новосибирской области. В результате погиб один человек.