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Очевидцы заявили, что мужчину ударили ножом на станции «Площадь Ленина» — полиция начала проверку

На месте инцидента заметили медиков

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Участников конфликта ищет полиция

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Очевидцы заявили, что мужчину ударили ножом в новосибирском метро на станции «Площадь Ленина». Инцидент произошел сегодня, 10 декабря. После случившегося полиция начала проверку.

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black» очевидцы, тело мужчины заметили примерно в 6:50, пострадавший лежал в крови. На месте работали медики и сотрудники полиции.

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Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

— По данному факту в полицию поступала информация. Потерпевшие установлены. Полицейские устанавливают других участников конфликта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции рассказали, что информация ножевом ранении уточняется

Недавно в Новосибирске на станции метро «Красный проспект» скончался мужчина. На место происшествия вызвали сотрудников скорой помощи, но спасти сибиряка не удалось.

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