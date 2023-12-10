Очевидцы заявили, что мужчину ударили ножом на станции «Площадь Ленина» — полиция начала проверку

Очевидцы заявили, что мужчину ударили ножом в новосибирском метро на станции «Площадь Ленина». Инцидент произошел сегодня, 10 декабря. После случившегося полиция начала проверку.
Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black» очевидцы, тело мужчины заметили примерно в 6:50, пострадавший лежал в крови. На месте работали медики и сотрудники полиции.
— По данному факту в полицию поступала информация. Потерпевшие установлены. Полицейские устанавливают других участников конфликта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции рассказали, что информация ножевом ранении уточняется
Недавно в Новосибирске на станции метро «Красный проспект» скончался мужчина. На место происшествия вызвали сотрудников скорой помощи, но спасти сибиряка не удалось.