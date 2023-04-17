Новосибирец умер в метро на «Красном проспекте»

Вечером 17 апреля в Новосибирске на станции метро «Красный проспект» скончался мужчина. Как сообщил читатель НГС, на место происшествия вызвали сотрудников скорой помощи. Спасти сибиряка не удалось.
Информацию о происшествии подтвердили НГС в пресс-службе Новосибирского метрополитена. По данным специалистов, инцидент произошел примерно в 17:30.
— Подтверждаем факт смерти человека. На станцию была вызвана скорая помощь, она предприняла реанимационные действия. Помочь человеку не смогли, — сообщили НГС в пресс-службе метрополитена.
Данные об обнаружении тела мужчины НГС также подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. По факту произошедшего следователи проводят проверку.
— Следователи СК проводят осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.
15 апреля в Новосибирской области нашли мертвой молодую женщину. Сибирячка пропала после того, как была в гостях у родителей и возвращалась домой.