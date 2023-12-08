Тревожный звонок поступил в девять пятнадцать. Рассказываем поминутную хронологию трагедии в брянской гимназии

MSK1.RU рассказывает о страшном происшествии в поминутной хронике.



Начало кровавой бойни

09:05. В гимназии № 5 после первой перемены позвенел звонок на второй урок. Ученики 8 «А» класса пришли в кабинет на третьем этаже на занятие по биологии, которое вела 26-летняя Офеля Мкртчян. Одна из школьниц, Алиса А., пришла на урок с тубусом, в котором находилось охотничье ружье «Бекас-3». По данным ТАСС, школьница вошла в класс и практически сразу начала стрелять.

— Это всё происходило на третьем этаже. Девочка пришла с ружьем туда, где расположен класс Офели Эдвардовны, около кабинета фельдшера. Алиса убила одноклассницу, а нескольких мальчиков ранила. Учитель пыталась защитить других детей, закрывая их, — рассказал MSK1.RU учащийся гимназии.

