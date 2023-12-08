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Стрельба в брянской школеХроника

Тревожный звонок поступил в девять пятнадцать. Рассказываем поминутную хронологию трагедии в брянской гимназии

Отсчет пошел, когда закончился первый урок в 8 «А» классе

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Рассказываем хронику трагедии в Брянске поминутно

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Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 восьмиклассница устроила стрельбу. Она пронесла с собой в школу оружие отца и открыла огонь во время урока биологии. Алиса (имя изменено по требованиям российского законодательства. — Прим. ред.) застрелила одну девочку и ранила еще пять человек, после чего совершила суицид. Пострадавшим была оказана помощь, сейчас они находятся в больнице.

MSK1.RU рассказывает о страшном происшествии в поминутной хронике.

Начало кровавой бойни

09:05. В гимназии № 5 после первой перемены позвенел звонок на второй урок. Ученики 8 «А» класса пришли в кабинет на третьем этаже на занятие по биологии, которое вела 26-летняя Офеля Мкртчян. Одна из школьниц, Алиса А., пришла на урок с тубусом, в котором находилось охотничье ружье «Бекас-3». По данным ТАСС, школьница вошла в класс и практически сразу начала стрелять.

— Это всё происходило на третьем этаже. Девочка пришла с ружьем туда, где расположен класс Офели Эдвардовны, около кабинета фельдшера. Алиса убила одноклассницу, а нескольких мальчиков ранила. Учитель пыталась защитить других детей, закрывая их, — рассказал MSK1.RU учащийся гимназии.

09:15. В городскую диспетчерскую службу поступила информация о ЧП в школе, сообщила мэрия Брянска.

09:22. В гимназию приехали полиция и Росгвардия. Сигнала с тревожной кнопки, как пишет SHOT, не поступало.

Когда началась стрельба, не все школьники поняли, что произошло. Некоторые приняли звуки выстрелов за стук мяча об стену, потому что в спортзале должен был идти урок.

— Мы услышали какие-то звуки, хлопки, подумали, что это мяч бьется о стену, подумали, что физкультура. Но учительница вышла в коридор и говорит: «Нет, это что-то страшное», — цитирует РИА Новости одну из учениц школы.

В это время другие школьники и учителя прятались в кабинетах. Один из учеников, который тогда был на физкультуре, рассказал корреспондентам MSK1.RU, что к ним забежала девочка и предупредила о происходящем, после чего учеников закрыли в раздевалках.

09:46. Местные телеграм-каналы стали публиковать первые кадры с места событий.

В 09:46 в Сети появились фотографии, на которых запечатлены подъехавшие к зданию гимназии экстренные службы

В 09:46 в Сети появились фотографии, на которых запечатлены подъехавшие к зданию гимназии экстренные службы

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09:52. ТАСС сообщил о том, что в брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу, а на месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы.


10:06. В мэрии города заявили, что ученики школы уже эвакуированы и отправлены домой. Здание оцепила полиция.

10:10. Администрация города поделилась первыми официальными данными о пострадавших: две школьницы погибли, в том числе сама стрелявшая, еще четверо были ранены. Позже это сообщение удалили.

10:16. Установили личность девочки, открывшей стрельбу в гимназии. Ей оказалась 14-летняя Алиса А. Она убила свою одноклассницу, 13-летнюю Марину Н., а также ранила четверых мальчиков. После чего покончила с собой, сообщила Baza.

10:18. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в Брянске, сообщили в ведомстве.

10:42. МВД Брянска опровергло количество пострадавших от стрельбы, их число увеличилось до пяти.

10:47. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». В этот момент на месте происшествия работали следователи и криминалисты, которые устанавливали мотивы преступления и все обстоятельства.

11:13. Министерство просвещения РФ направило в Брянск оперативную группу, которая вместе с местными службами будет работать в городе. В ведомстве также рассказали, что в связи с ЧП школьникам, педагогам и родителям окажут психологическую помощь.

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Задержали владельца оружия

11:18. Отца девочки, которому принадлежало ружье, задержали. Как сообщает SHOT, 53-летнего мужчину доставили на допрос. Силовики выясняют, как его дочь получила доступ к оружию. По одной из версий, школьница могла воспользоваться тем, что накануне у ее отца был день рождения.

11:26. Прокуратура Брянской области пообещала проверить, как обеспечивалась безопасность в гимназии № 5. Как сообщил ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, в учебном заведении не работала рамка металлодетектора.

11:49. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова опубликовала у себя в телеграм-канале видеообращение, в котором заявила, что взяла ситуацию с детьми, пострадавшими при стрельбе, на личный контроль.

11:56. Полицейские опросили сестру-близняшку нападавшей, которая могла знать о готовившемся нападении. Как рассказали SHOT одноклассники девочек, они обе были «очень странными и необщительными». При этом между собой родственницы ладили.

13:02. Помощник главы Минздрава рассказал РИА Новости, что жизни пострадавших в инциденте подростков вне опасности, они получают необходимое лечение.

Директора гимназии доставили на допрос

13:12. После случившегося директора гимназии № 5 доставили на допрос в местный отдел Следственного комитета. По данным SHOT, статус почетного работника общего образования РФ Галины Сауткиной в уголовном деле еще не определен. Известно, что она возглавляет школу с 2017 года.

13:18. По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова в Брянск направили группу сотрудников Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы. Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, специалисты проверят все обстоятельства трагедии.

— В частности, предстоит выяснить законность действий частных охранников, — поделился с подписчиками своего телеграм-канала Хинштейн. — Школа находится под физической охраной ЧОО «Экскалибур» и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии. Она сработала в 09:15. На входе находилась женщина — частный охранник.

Также в безопасности усомнились и ученики гимназии. В разговоре с корреспондентом MSK1.RU, они отметили, что пожилая сотрудница охраны вряд ли могла бы остановить преступника.

— C безопасностью в гимназии плохо. У нас работает старая охранница, которая только и делает, что смотрит, можно ли ученику уйти из школы, если у него есть записка от родителей. Металлодетекторы стоят, их не используют, кроме как на ЕГЭ, — объяснил старшеклассник.

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Видео: Следком / T.me

Трагедию в Брянске прокомментировали в Кремле

13:55. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждая стрельбу в брянской гимназии, заявил, что «необходимо определить, почему не сработали ранее принятые меры».

— Конечно, должны правоохранительные органы разбираться, что они уже и делают. В этой трагедии сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами. Поэтому, прежде чем давать какие-то заключения, специалистам нужно определить причины произошедшего, а главное — причины того, почему принятые ранее меры не сработали, — заявил Песков.

14:19. Глава Брянска Александр Макаров заявил, что после ЧП в гимназии все учебные учреждения города ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищенности.

15:16. Председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести всестороннюю проверку по факту стрельбы в брянской школе.

17:26. Стало известно, что контракт на охрану гимназии № 5 истек в конце ноября. Согласно информации на сайте госзакупок, действие новых госконтрактов должно было начаться с 8 января 2024 года.

18:25. Спецборт МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших в медучреждения столицы.

— На вертолете Ми-8 — медицинский модуль. В полете пострадавших будут сопровождать врачи, — говорится в сообщении МЧС. — Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Брянске оказывают необходимую поддержку пострадавшим в гимназии и их родственникам.

22:57. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что двое пострадавших школьников находятся в стабильно тяжелом состоянии, их планируют транспортировать в московскую больницу. У троих подростков состояние удовлетворительное.

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Видео: Городские порталы

Все подробности происшествия мы собираем в онлайн-трансляции. MSK1.RU собрал в одном материале всё, что известно о ЧП к этому часу. Также мы публиковали видео, на которое попал момент стрельбы.

Почитайте репортаж MSK1.RU о том, как Ижевск переживал эту страшную трагедию. Мы также публиковали рассказ школьницы, находившейся в момент стрельбы в здании, и монолог дедушки, потерявшего своего внука. Все публикации на тему теракта в школе № 88 можно найти в специальном разделе.

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