Водитель ВАЗа сбил пешехода в Первомайском районе — погиб мужчина

3 декабря в Новосибирске произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, он получил травмы несовместимые с жизнью.
Авария произошла в 21:10 часов в Первомайском районе. По предварительным данным ведомства, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 ехал со стороны Подъемной в направлении Зоологической, и в пути следования совершил наезд на пешехода. Последний переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
— В результате ДТП мужчина на вид 50 лет получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в ведомстве.
На месте аварии находятся наряд ДПС и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.
В конце ноября в Новосибирске вечером водитель автомобиля Toyota Mark II сбил 67-летнюю женщину. Сибирячка скончалась.