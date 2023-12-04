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Водитель ВАЗа сбил пешехода в Первомайском районе — погиб мужчина

Сибиряк получил травмы несовместимые с жизнью

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Авария произошла в 21:10 часов

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3 декабря в Новосибирске произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, он получил травмы несовместимые с жизнью.

Авария произошла в 21:10 часов в Первомайском районе. По предварительным данным ведомства, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 ехал со стороны Подъемной в направлении Зоологической, и в пути следования совершил наезд на пешехода. Последний переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

На месте аварии находятся наряд ДПС и следственно-оперативная группа

На месте аварии находятся наряд ДПС и следственно-оперативная группа

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— В результате ДТП мужчина на вид 50 лет получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в ведомстве.

На месте аварии находятся наряд ДПС и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.

В конце ноября в Новосибирске вечером водитель автомобиля Toyota Mark II сбил 67-летнюю женщину. Сибирячка скончалась.

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