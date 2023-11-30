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«Меня обязательно снимать?»: в Новосибирске нашли гараж, из которого незаконно торговали топливом. Видео

Сооружение находилось на Петухова

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Сооружение находилось на улице Петухова

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В Кировском районе Новосибирска нашли гараж, из которого незаконно торговали топливом. Как сообщили в городской администрации, сооружение изъяли.

Инцидент произошел на улице Петухова 30 ноября. Кадры постройки появились в телеграм-канале мэрии Новосибирска, указано, что их предоставила администрация Кировского района.

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В металлическом гараже находились 3,4 тонны горючего

Видео: администрация Кировского района Новосибирска

На видео можно заметить гараж, на котором имеется информация о «Мини-АЗС». Автор видео подошел к человеку, который находился около сооружения, и представился сотрудником отдела потребительского рынка мэрии. Специалист спрашивает у мужчины, что тот делает около постройки.

— Меня обязательно снимать? — спрашивает мужчина. — Зачем?

— Нарушаете, — отвечает автор видео.

Как сообщили в мэрии со ссылкой на данные управления потребительского рынка, в металлическом сооружении находились 3,4 тонны горючего. Специалисты также выявили автомобиль на улице Спортивной, который переоборудовали под мобильную автозаправку. Машину изъяли, уточнили в мэрии.

Специалисты выявили автомобиль, который переоборудовали под мобильную автозаправку

Специалисты выявили автомобиль, который переоборудовали под мобильную автозаправку

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— Всего в 2023 году изъято 33 автомобиля, из которых незаконно торговали топливом в неустановленных местах. Составлено 56 административных протоколов, вынесено 11 судебных решений о запрете осуществлять торговлю, — сообщили в мэрии.

В августе прокуратура Новосибирской области добилась демонтажа двух точек незаконной торговли бензином. Одна из них находилась на улице Татьяны Снежиной.

ТопливоАЗСПродажа бензинаМэрияПетухова
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