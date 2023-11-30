«Меня обязательно снимать?»: в Новосибирске нашли гараж, из которого незаконно торговали топливом. Видео

В Кировском районе Новосибирска нашли гараж, из которого незаконно торговали топливом. Как сообщили в городской администрации, сооружение изъяли.
Инцидент произошел на улице Петухова 30 ноября. Кадры постройки появились в телеграм-канале мэрии Новосибирска, указано, что их предоставила администрация Кировского района.
На видео можно заметить гараж, на котором имеется информация о «Мини-АЗС». Автор видео подошел к человеку, который находился около сооружения, и представился сотрудником отдела потребительского рынка мэрии. Специалист спрашивает у мужчины, что тот делает около постройки.
— Меня обязательно снимать? — спрашивает мужчина. — Зачем?
— Нарушаете, — отвечает автор видео.
Как сообщили в мэрии со ссылкой на данные управления потребительского рынка, в металлическом сооружении находились 3,4 тонны горючего. Специалисты также выявили автомобиль на улице Спортивной, который переоборудовали под мобильную автозаправку. Машину изъяли, уточнили в мэрии.
— Всего в 2023 году изъято 33 автомобиля, из которых незаконно торговали топливом в неустановленных местах. Составлено 56 административных протоколов, вынесено 11 судебных решений о запрете осуществлять торговлю, — сообщили в мэрии.
В августе прокуратура Новосибирской области добилась демонтажа двух точек незаконной торговли бензином. Одна из них находилась на улице Татьяны Снежиной.