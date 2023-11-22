«До этого караулили сына у подъезда»: сибирячка заявила, что на ее ребенка напала группа детей с перцовым баллончиком

В Новосибирске группа неизвестных напала на 14-летнего подростка в Кировском районе. По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», обе стороны конфликта — дети. Нападавшие якобы брызнули в лицо школьника перцовым баллончиком и избили.
НГС связался с матерью пострадавшего подростка. Как рассказала редакции Марина (имя изменено по просьбе сибирячки), инцидент произошел во вторую половину дня 18 ноября на улице Сибиряков-Гвардейцев.
— Группа подростков напала на сына и двух его друзей. Они были в масках, распылили баллончик, — сказала Марина. — На штанах остались протекторы обуви, соответственно, пинали.
Сибирячка уточнила, что ее ребенок незнаком с нападавшими. Как рассказала Марина редакции НГС со ссылкой на слова сына, подростки «вызвали» его на разговор, заявив, что «он неправильно себя ведет и много говорит лишнего».
— Такого факта не было. Они написали моему сыну в мессенджере, но он их не знает. Ни имена, ни фамилии. Две недели назад подростки приезжали сюда, когда он был в школе. Бабушка видела их в окно и дверной глазок, — сказала женщина. — Их было примерно трое, они караулили сына около дома, в подъезде. Сын на провокацию не повелся: вызывали на Маркса, но он никуда не пошел.
В день нападения, по словам женщины, сын находился дома с двумя друзьями, после чего вышел с ними на улицу. Позже бабушке школьника поступил звонок от инспектора ПДН, который сообщил, что ее внук находится в машине скорой помощи.
— Я прибежала к скорой, меня тоже посадили и увезли в больницу к офтальмологу (копия документа о первичном осмотре врача имеется в распоряжении НГС), чтобы проверить зрение ребенку. Со зрением у сына всю в порядке, единственное, что долго жгло лицо, — сказала Марина.
22 ноября в квартиру семьи пришли сотрудники ПДН, и родственники ребенка написали заявление в полицию. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, информация о происшествии поступила в ведомство.
— Сообщение о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему в полицию поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, личности нападавших, а также все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
В середине ноября в Новосибирской области школьницу ударили ногой по голове. Подросток попала в больницу, доклад о проверке происшествия потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. Подробности нападения — в материале.