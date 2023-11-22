«До этого караулили сына у подъезда»: сибирячка заявила, что на ее ребенка напала группа детей с перцовым баллончиком

— Такого факта не было. Они написали моему сыну в мессенджере, но он их не знает. Ни имена, ни фамилии. Две недели назад подростки приезжали сюда, когда он был в школе. Бабушка видела их в окно и дверной глазок, — сказала женщина. — Их было примерно трое, они караулили сына около дома, в подъезде. Сын на провокацию не повелся: вызывали на Маркса, но он никуда не пошел.



В день нападения, по словам женщины, сын находился дома с двумя друзьями, после чего вышел с ними на улицу. Позже бабушке школьника поступил звонок от инспектора ПДН, который сообщил, что ее внук находится в машине скорой помощи.

