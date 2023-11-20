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В центре Новосибирска загорелся троллейбус – видео с места инцидента

Находились ли пассажиры в общественном транспорте в момент ЧП остается неизвестно

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Инцидент произошел рядом с остановкой Красный проспект

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Очевидцы сообщили, что днем 20 ноября в центре Новосибирска загорелся троллейбус. Видео с места инцидента горожане опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».

По словам автора поста, огонь вспыхнул в троллейбусе №13 рядом с остановкой Красный проспект. Судя по кадрам, опубликованным в сети, внутри общественного транспорта произошло сильное задымление. Находились ли в троллейбусе пассажиры в момент происшествия остается неизвестно.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Корреспондент НГС обратился в центральное управление городским автоэлектротранспортом за комментарием по ситуации. В управлении сообщили, что к ним не поступала информация по этому происшествию.

Ранее на площади Ленина рядом с концертным залом филармонии загорелся троллейбус. Инцидент попал на видео.

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Общественный транспортТроллейбусНовосибирск
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