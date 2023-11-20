Очевидцы сообщили, что днем 20 ноября в центре Новосибирска загорелся троллейбус. Видео с места инцидента горожане опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».
По словам автора поста, огонь вспыхнул в троллейбусе №13 рядом с остановкой Красный проспект. Судя по кадрам, опубликованным в сети, внутри общественного транспорта произошло сильное задымление. Находились ли в троллейбусе пассажиры в момент происшествия остается неизвестно.
Корреспондент НГС обратился в центральное управление городским автоэлектротранспортом за комментарием по ситуации. В управлении сообщили, что к ним не поступала информация по этому происшествию.
Ранее на площади Ленина рядом с концертным залом филармонии загорелся троллейбус. Инцидент попал на видео.