Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Красноярска из-за урагана. Они ушли на запасные аэродромы

Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильного ветра. Они ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили в аэропорту Красноярска.
По метеоусловиям рейс из Новосибирска вернулся в Новосибирск, Иркутск — Красноярск ушел на запасной в Новосибирск, а Южно-Сахалинск — Красноярск ушел на запасной в Абакан.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Также читатели NGS24.RU, которые сейчас находятся в аэропорту, рассказывают, что многие рейсы задерживают. Согласно онлайн-табло, задержаны рейсы из Новосибирска, Абакана, Коломбо, Хабаровска, Игарки и Туруханска. Также задержан рейс в Ош, Сочи, Иркутск и Новосибирск.
Ранее мы рассказывали, что суперджет из Тюмени смог сесть в аэропорту Красноярска только с четвертой попытки. Это был первый рейс 19 ноября, который испытал проблемы при посадке. Позже один из пассажиров самолета, который час кружил над Красноярском, рассказал, что в этот момент происходило внутри салона.
19 ноября на многие регионы Сибири обрушился мощный ураган. В некоторых областях сильный ветер срывает крыши домов и валит деревья, есть жертвы. В режиме онлайн следим за буйством стихии.