Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Красноярска из-за урагана. Они ушли на запасные аэродромы

Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильного ветра. Они ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили в аэропорту Красноярска.

По метеоусловиям рейс из Новосибирска вернулся в Новосибирск, Иркутск — Красноярск ушел на запасной в Новосибирск, а Южно-Сахалинск — Красноярск ушел на запасной в Абакан.