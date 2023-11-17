«В подвале неделю лил кипяток». Жители рухнувшей в Астрахани многоэтажки и очевидцы рассказали о трагедии и ее причинах

В четверг, 16 ноября, обрушился многоэтажный дом на улице Вокзальная площадь, 1а в Астрахани. Под завалами могут быть люди, ведутся поисковые работы. 213 человек, из них 37 дети, сами покинули здание до обрушения. Наши коллеги из издания MSK1.RU побывали на месте происшествия, поговорили с очевидцами и рассказали, что происходит около обрушившегося дома.
— В подвале дома неделю лил кипяток, — рассказал корреспонденту MSK1.RU очевидец. — Когда одна из местных жительниц спустилась туда, она увидела огромную трещину. Она вызвала спасателей. После этого людей эвакуировали.
Пострадало больше 20 квартир, погибла одна женщина, сообщают жители дома. Информацию о погибшей, предварительно, подтвердил губернатор Игорь Бабушкин.
— За ограждениями стоят эвакуированные жильцы, — сообщает корреспондент MSK1.RU с места происшествия. — Рядом с ограждениями — соседи, которые услышали грохот. Жители дома говорят, что слышали два хлопка.
На кадрах с места ЧП видно, как жители рухнувшего дома стоят за ограждениями. На месте спасатели разбирают завалы.
Люди вышли во двор и смотрят, как спасатели пытаются найти людей под завалами.
— Я гуляла с собакой, когда услышала грохот, — поделилась прохожая. — Очень испугалась и решила пойти посмотреть, что тут случилось.
Дом построили в 1961 году, долгие месяцы вода подмывала фундамент, рассказывает жительница соседнего дома корреспонденту MSK1.RU. По ее словам, с августа в здании текли трубы. Местные обращались в отдел ЖКХ, правительственные департаменты и управляющую компанию, но никто не отреагировал.
Полицейские опрашивают жителей и собирают данные, отгоняют прохожих дальше от места происшествия. К дому прибывают новые машины скорой помощи.
После обрушения дома все дороги рядом с ним залило водой, на дорогах лужи.