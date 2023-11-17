«В подвале неделю лил кипяток». Жители рухнувшей в Астрахани многоэтажки и очевидцы рассказали о трагедии и ее причинах

В четверг, 16 ноября, обрушился многоэтажный дом на улице Вокзальная площадь, 1а в Астрахани. Под завалами могут быть люди, ведутся поисковые работы. 213 человек, из них 37 дети, сами покинули здание до обрушения. Наши коллеги из издания MSK1.RU побывали на месте происшествия, поговорили с очевидцами и рассказали, что происходит около обрушившегося дома.