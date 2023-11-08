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В больнице скончался красноярский школьник, которому после ДТП собирали кровь всем городом

Сердце парня остановилось вечером 7 ноября

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В «Приоре» погибло трое, 7 ноября скончался четвертый

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В больнице Красноярска скончался 17-летний подросток, которому собирали кровь всем городом. До этого школьник сильно пострадал в ДТП.

Эта авария произошла 5 ноября, в шестом часу утрасмертельная авария. Четыре человека ехали на «Приоре» по улице Чернышевского в сторону Караульной. 18-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус 21-го маршрута. Машина ехала на летней резине. В «Приоре» три человека погибли, а 17-летнего пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. Ему нужна была донорская кровь для переливания.

О смерти парня 7 ноября сообщила пресс-служба регбийного клуба «Красный Яр», воспитанником которого был молодой человек. Представители клуба назвали его смерть «ужасной трагедией».

— Сегодня вечером сердце не выдержало и остановилось. Один из самых талантливых воспитанников РК «Красный Яр», неоднократный победитель первенства России, чемпион страны среди юношей ушёл из жизни в самом начале. Ужасная трагедия... РК «Красный Яр» выражает глубокие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима для всего регбийного сообщества. Скорбим вместе с Вами, — пишут на страничке регбийного клуба.

Знакомая красноярца уточнила NGS24.RU, что парень скончался 7 ноября в 19:51 по местному времени.

Накануне в Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла 28-летняя девушка-водитель.

ПогибУмер в больницеДонорская кровьАварияКрасноярский крайКрасноярск
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